La scontro tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda il 29 novembre 2021, abbiamo assistito al confronto tra Soleil e Miriana. Le due si sono ritrovate per chiarirsi in seguito alle forti parole che si sono dette a vicenda qualche giorno fa. Tutto partito da un arricciacapelli. Anche studio, però, gli animi si sono accesi nel momento in cui Adriana Volpe ha voluto difendere la Trevisan e Sonia Bruganelli la Sorge. Queste le parole della prima:

Mi dispiace. Abbiamo visto qualche settimana fa la linea della vita di Miriana anche in casa il dramma che ha vissuto. Lei ha raccontato che le hanno tolto l’utero. Dire a una donna… Per una volta, Soleil, sii umile per una volta nella vita. Non hai avuto la sensibilità di rimanere in silenzio, in quel caso, che sarebbe stato oro. Soleil, datti una calmata.

Alfonso Signorini, quindi, dopo aver fatto parlare Adriana Volpe ha dato la parola a Sonia Bruganelli, la quale ha tentato di intervenire mentre la collega parlava. Ha, quindi, affermato: “No, davvero, quante cose dette tanto per dire, per essere politicamente corretti. Quanti cliché. Lei ha fatto ha fatto la linea della vita, mi dispiace per quanto è successo a Miriana, però non mi sembra che apostrofare Soleil ‘sei stupida, cretina’ invece possa essere…“. Adriana a questo punto ha cercato di parlare, ma Sonia è saltata sulla sedia gridando: “Fammi finire, adesso mi fai finire, ok?“.

QUESTO SCONTRO TRA SONIA ED ADRIANA AIUTO #GFVIP pic.twitter.com/5eqsDycXPD — trashtvstellare (@trashtvstellare) November 29, 2021

Adriana Volpe, però, ha preso di nuovo la parola, sostenendo che questi messaggi non possono passare in TV. In seguito, poi, Sonia ha concluso: “Miriana ha manie di persecuzioni pazzesche. Vive di cliché. Attacca delle personalità forti, le provoca. Poi quando si rende conto che non riesce… Fa un passo indietro e inizia a piangere. Non è un tipo di donna che a me attrae e venga vista come vittima perché non è una vittima“. Continuate a seguirci per tante altre news. QUI per il video completo.

