Questa sera è andata in onda la settima puntata di Tale e Quale Show: ecco chi ha vinto e qual è la classifica finale.

Tale e Quale Show, chi ha vinto la settima puntata

A Tale e Quale Show chi ha vinto la settima puntata in programma stasera? Durante l’appuntamento del venerdì sera su Rai 1 tante le imitazioni di spicco. Dalla bravura di Verdiana Zangaro e Feisal Bonciani (giusto per citarne alcuni) alle spassosissime parodie realizzate da Carmen Di Pietro (stasera in compagnia di Alba Parietti.

Finita la gara però ovviamente si vuole sapere chi ha vinto la settima puntata di Tale e Quale Show. Qui a seguire vi riportiamo i voti raccolti dai concorrenti tra voti da studio e pubblico a casa, grazie anche alla presenza del quarto giudice, Massimo Lopez.

A vincere la settima puntata di Tale e Quale è Amelia Villano, grazie all’imitazione di LP.

La classifica della settima puntata

Ora che sappiamo dunque chi ha vinto la quinta puntata di Tale e Quale Show, è bene anche conoscere la classifica completa e scoprire come si sono classificati tutti i protagonisti:

1. Amelia Villano – 75 punti

– 75 punti 2. Thomas Bocchimpani – 56 punti

– 56 punti 3. Verdiana Zangaro – 53 punti

Ma continuiamo e scopriamo come procede la classifica dalla quarta all’undicesima posizione:

4. Simone Annicchiarico -52 punti

-52 punti 5. Roberto Ciufoli – 47 punti

– 47 punti 6. Giulia Penna – 46 punti

– 46 punti 7. Kelly Joyce – 46 punti

– 46 punti 8. Massimo Bagnato – 42 punti

– 42 punti 9. Feysal Bonciani – 38 punti

– 38 punti 10. Justine Mattera – 29 punti

– 29 punti 11. Carmen Di Pietro – 20 punti

È questa quindi la classifica finale che ha portato alla vittoria di Amelia Villano a Tale e Quale Show durante la settima puntata. Non ci resta che attendere la prossima settimana per nuove e altre meravigliose emozioni!