1 Le accuse contro Chiara Biasi

Chiara Biasi in queste ultime ore è finita al centro dell’ennesimo polverone mediatico. Ma che sarà successo questa volta? L’influencer è finita sotto accusa in un video pubblicato da Stefano Musazzi, semplicemente conosciuto come Il Musazzi. Il creator di Milano è molto temuto dai vip poiché si occupa di smascherare alcune stranezze presenti nei profili social dei personaggi famosi.

In questi giorni Il Musazzi è tornato alla carica e nel suo mirino è finita Chiara Biasi. L’ex fidanzata dell’attaccante Simone Zaza vanta su Instagram la bellezza di 2,8 milioni di follower. Secondo quanto detto dal video maker, però, la sua fama sarebbe ‘costruita sul nulla’. Un attacco forte e deciso quello di Stefano, che ha fatto alcuni esempi, come gentilmente raccolto anche da Biccy.

Il giovane analizzando l’account ufficiale di Chiara Biasi ha notato, secondo le sue analisi, come in media l’influencer avrebbe sempre sugli 11 mila like, circa 72 commenti a foto ed un engagement dello 0,41%. Ma leggiamo l’estratto riportato dal sito:

«Lo faccio perché è giusto che la gente sappia e perché ha detto a Le Iene che per 80 mila euro neanche si alza al mattino. Guarda cosa faccio io gratis: apro i tuo follower e controllo chi sono. Profilo inattivo, profilo inattivo, profilo inattivo… Questi secondo me sono profili finti acquistati. Ma le aziende che vi pagano non le fanno due verifiche? Non si accorge che hai pochi commenti alle foto?».

Questo il video completo dove si parla di Chiara Biasi….

Una presa di posizione netta da parte de Il Musazzi che ha trovato d’accordo alcuni volti noti, i quali hanno commentato sbalorditi. Altri invece, come Tommaso Zorzi, hanno deciso di intervenire per difendere Chiara Biasi. Andiamo a leggere le dichiarazioni del vincitore dei GF Vip 5…