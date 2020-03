1 L’influencer Chiara Biasi scatena una polemica sul web a causa di una frase sul Coronavirus: ecco la foto

A distanza di qualche mese Chiara Biasi torna nuovamente a far parlare di sé. L’influencer è di fatto finita al centro di una polemica sul web a causa di uno screen condiviso sui social dove parla del Coronavirus, che ormai da due settimane ha mandato nel panico il nostro Paese. Stesso discorso ha coinvolto solo qualche giorno fa anche Elisa De Panicis.

La Biasi infatti ha fatto un’altra gaffe. La fashion blogger ha pubblicato uno screen tratto da una conversazione con un suo amico su WhatsApp. Qui i due discutevano sulla vicenda Coronavirus che da giorni è al centro dell’attenzione mediatica in Italia e che ha coinvolto, tra le tante città, anche Milano e dintorni.

Come potete ben vedere Chiara Biasi ha riportato nella chat una frase che fin da subito ha infiammato il web: “E nessuno che mi sta sul c***o che muore” ha scritto l’influencer. Ecco lo screen che poco dopo è sparito dal social, sostituito poi dalla chat successiva, come vedete nelle foto pubblicate anche da Trash Italiano…

Le parole di Chiara Biasi sul Coronavirus in questa chat hanno suscitato un gran parlare sul web, con il popolo della rete infuriato per le dichiarazioni fatte dall’influencer in un momento così delicato per il nostro Paese. Come dicevamo lo screen incriminato mostrato nella foto è stato rimosso, ma i più veloci hanno condiviso velocemente la notizia e hanno iniziato a dar contro alla fashion blogger, Chiara Biasi. Come deciderà ora di giustificarsi?

Messa da parte questa recente polemica che ha coinvolto Chiara Biasi, ricordate quella precedente di cui si è parlato per giorni? A seguire un breve riassunto…