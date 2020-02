Il caos scatenato in Italia dal Coronavirus ha portato anche alcuni personaggi del mondo del piccolo schermo e del web a commentare quanto sta accadendo. Oltre alle parole di Chiara Ferragni e Giulia De Lellis e al racconto choc di Francesco Facchinetti, anche Elisa De Panicis, che abbiamo visto al GF Vip 4, ha detto la sua. L’influencer con le sue dichiarazioni, però, ha scatenato una vera e propria polemica sul web e il video pubblicato nelle Instagram Stories (poi eliminato) è diventato virale in pochissimi minuti. Ad attaccare la fashion blogger anche Tommaso Zorzi.

Ma cosa avrà provocato così tante critiche nei confronti dell’ex gieffina, in questo periodo spesso al centro del gossip per il presunto flirt con Andrea Denver e la fine della relazione con Theo Hernandez? Come dicevamo Elisa De Panicis si è pronunciata circa il Coronavirus che da pochi giorni ha registrato già diversi casi nel nostro Paese. Ma leggiamo le sue parole riprese da Instagram:

“Io lo so che adesso alcune persone inizieranno a scrivermi cose super cattivissime in privato sui messaggi. Per una volta il sud ha vinto contro il nord perché odiamo quelli del nord e non possono scendere. E così per una volta milanesi, lombardi e veneti hanno bisogno di andare al sud e non possono farlo. Questa è proprio la cosa più bella del Coronavirus. Che dire? Finalmente per una volta ce l’abbiamo fatta, ragazzi”.