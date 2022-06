1 Cos’ha detto Valentina Ferragni a Chiara Biasi?

Ieri sera si è tenuto il concerto di beneficenza che è stato organizzato da Fedez e J-Ax. Al LOVE MI si sono presentati ed esibiti tantissimi artisti. Il rapper ha rilasciato anche delle dichiarazioni che hanno commosso tutto il pubblico e soprattutto la moglie Chiara Ferragni: “Fino a tre mesi fa, non avrei mai pensato di poter stare per un’ora su un palco. Vorrei ringraziare la persona più importante che mi è stata vicino in questo periodo: mia moglie. Ti amo, amore“. Tra i presenti in mezzo alla folla anche influencer come Chiara Biasi.

Da ieri sul web è diventato virale un video in cui possiamo vedere Chiara in compagnia di Valentina Ferragni, la sorella di Chiara. Le due sono molto vicine e stanno parlando. A un certo punto Valentina mima il numero 5 con la mano scatenando una reazione a dir poco sbalordita dell’altra. Gli utenti di Twitter da quel momento stanno facendo di tutto per scoprire che cosa ha suscitato una tale sorpresa in lei. Fino a poco fa nessuno si era pronunciato, ma ora finalmente abbiamo la risposta.

Che video reaction ci ha donato Chiara Biasi #LoveMi pic.twitter.com/EiZCTWsbw0 — Roberta🌶 (@Ro_blonde) June 28, 2022

A parlare è stata proprio Chiara Biasi stessa. Sul suo profilo Instagram, infatti, nelle Stories ha postato diversi video inerenti a ieri sera. Tra questi anche uno in cui possiamo vedere il filmato qui in alto. Ha, però, aggiunto suo testo informando i follower di ciò che le ha detto Valentina Ferragni: “Comunque vi svelo l’arcano, ragazzi ahahah Valentina mi stava dicendo che c’erano 25.000 persone lì“.

Ecco, perciò, svelato il mistero. Dopo tutte le ipotesi che sono state fatte, finalmente la verità. Valentina la stava informando sul numero dei presenti in piazza Duomo a Milano in occasione del concerto. Le notizie sulla Biasi, però, non terminano qui. Andiamo a rivedere che cosa le è capitato qualche mese fa. Continuate a leggere…