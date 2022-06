Chiara Ferragni in lacrime per il discorso di Fedez sul palco del Love MI

1 Le lacrime di Chiara Ferragni

Ieri sera si è svolto il concerto di beneficenza Love Mi, organizzato da Fedez e J-Ax, e a finire al centro dell’attenzione è stata naturalmente Chiara Ferragni. Ma vediamo cosa è accaduto. Come sappiamo Federico e Alessandro, dopo la ritrovata unione, hanno deciso di attivarsi esibendosi gratuitamente per raccogliere fondi da destinare alla onlus Together to go, fondazione che si occupa di riabilitazione per i bambini affetti da gravi patologie neurologiche. All’evento hanno preso parte numerosi artisti, tra cui Myss Keta, Rkomi, Ghali, Shiva, Dargen D’Amico, Tananai e tanti altri. A concludere questa grande festa sul palco sono saliti proprio Fedez e J-Ax che hanno cantato i loro pezzi più celebri. A un tratto proprio Federico, rimasto solo sul palco, ha fatto un’emozionante dedica a Chiara, che si trovava nelle prime file. Queste le sue dichiarazioni, che hanno commosso il web:

“Fino a tre mesi fa, non avrei mai pensato di poter stare per un’ora su un palco. Vorrei ringraziare la persona più importante che mi è stata vicino in questo periodo: mia moglie. Ti amo, amore”.

Dopo questa bellissima dedica, Chiara Ferragni non ha potuto fare a meno di scoppiare in lacrime, e naturalmente l’accaduto ha fatto il giro del web in pochi minuti. Poco fa come se non bastasse l’influencer ha condiviso il video del momento, scrivendo sui social:

“Tre mesi fa, alla tua diagnosi, sembrava impossibile che riuscissi ad organizzare questo concerto il 28 giugno e performare dopo la tua operazione. Ieri è stata la tua rivincita sulla vita e non potrei essere più orgogliosa di te”.

Alcuni giorni fa nel mentre proprio Fedez, che ha commosso il web con la dedica a Chiara Ferragni, ha parlato dei giorni seguenti all’operazione. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.