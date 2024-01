NEWS

Andrea Sanna | 11 Gennaio 2024

Chi è

Diventata virale per il video sulla paura di volare, scopriamo insieme chi è Chiara Facchetti: età, marito, lavoro e Instagram

Sui social ha pubblicato un video che è diventato virale (e vi spiegheremo anche il perché). Ma chi è Chiara Facchetti? Scopriamo tutte le news e curiosità sull’influencer: dall’età alla vita privata, chi è suo marito, dove abita e dove seguirla su Instagram!

Chi è Chiara Facchetti

Nome e Cognome: Chiara Facchetti

Data di nascita: 6 settembre 1986

Luogo di nascita: Milano

Età: 37 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Vergine

Professione: creator digitale

Marito: Chiara è sposata con Matteo

Figli: Chiara non ha figli

Tatuaggi: Chiara ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @kiascricc

Chiara Facchetti età, altezza e biografia

Quanti anni ha, in che anno è nata Chiara Facchetti e chi è? Partiamo subito dandovi tutte queste informazioni circa la sua biografia.

Per chi non lo sapesse Chiara è nata a Milano il 6 settembre 1986, dunque è del segno zodiacale della Vergine. La sua età è di 37 anni.

Nulle al momento anche le info su altezza e peso.

Oggi Chiara Facchetti è una nota influencer, diventata virale per i suoi contenuti, ma in passato è stata impiegata, come vedremo nel paragrafo dedicato alla carriera.

Vita privata

Ambito vita privata. Non si conosce granché dell’influencer, ma qualche curiosità sulla sfera sentimentale la conosciamo eccome.

Chiara Facchetti è fidanzata o ha un marito e che lavoro fa? Ebbene Chiara è sposata dal luglio 2022 con Matteo. Lui ha 27 anni, è originario di Aosta. Solo di recente ha deciso di mostrarsi pubblicamente sui social.

Come da loro stessi raccontato, però, non hanno mai sentito la differenza d’età.

Dove abita Chiara Facchetti? Chiara vive ad Aosta ed è amante della natura e degli animali.

Dove seguire Chiara Facchetti: Instagram, TikTok e social

Volete seguire Chiara Facchetti sui soial? Potete trovarla su Instagram e TikTok digitando il suo nome nella barra di ricerca. Nei profili ufficiali si racconta a 360° ai suoi utenti. L’influencer peraltro vanta un pubblico abbastanza ricco a oggi.

Anche su YouTube è possibile trovare i contenuti della content creator, oltre ai già menzionati Instagram e TikTok. È presente anche sul nuovo social Threads.

La creator è appassionata di cucina e tra i suoi video condivide anche diverse sue ricette. Poi racconti della giornata, unboxing e beauty routine tra i tantissimi altri contenuti proposti. E non mancano anche foto di adv, foto di shooting, selfie, immagini che la ritraggono in vacanza e molto molto altro!

Carriera

La carriera di Chiara Facchetti non è iniziata esattamente nel mondo dei social! L’influencer infatti prima di lanciarsi in questo ambito, che le ha portato grandi riscontri, infatti era un’impiegata statale nella provincia di Aosta. Ma ha fatto anche qualche altro lavoro prima di dedicarsi al web.

Poi la svolta come influencer, appunto. Come fa Chiara Facchetti a essere ricca? Ha aperto un canale YouTube nel 2012 e di questo ne ha fatto una ricchezza. Ora ha una società di marketing, come fa sapere anche Webboh.

Perché Chiara Facchetti è diventata virale

Se vi state chiedendo perché Chiara Facchetti è diventata virale con il video dove manifesta la paura di volare, vi diamo una risposta.

L’influencer ha deciso di superare paure e fragilità durante questo 2024 e quindi ogni mese farà un qualcosa che l’arricchirà e la porterà a sfidare e affrontare ciò che più la intimorisce. Una su tutte? La paura di volare!

Chiara Facchetti sebbene fosse determinata ad affrontare al meglio la paura di volare, non è riuscita a imbarcarsi sull’aereo. È arrivata in aeroporto, la fatto colazione ed è tornata a casa. Il contenuto su in questione è quindi diventato virale su TikTok destando curiosità tra gli utenti

Su X per esempio ci sono tantissimi commenti che mostrano grande interesse verso le imprese di Chiara Facchetti. E, nonostante il fallimento, se qualcuno ci ha ironizzato su, altri hanno fatto i complimenti alla creator per averci provato, mentre c’è chi ha affermato: “Io al suo posto all’aeroporto non ci sarei neanche andata“.