Vincenzo Chianese | 11 Gennaio 2024

Grande Fratello

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Rosy Chin, che è stata beccata a chiudersi nell’armadio per poter parlare di nascosto con Marco Maddaloni e Giuseppe Garibaldi. Il web però critica la chef.

Rosy Chin al centro della polemica

Ancora una volta a finire al centro della polemica sul web è stata Rosy Chin. Ma vediamo cosa è accaduto nel corso delle ultime ore. Solo nella giornata di ieri la chef e Giuseppe Garibaldi sono stati beccati mentre parlavano di nascosto e in codice, tentando di eludere i microfoni. Secondo alcuni utenti, i due concorrenti del Grande Fratello avrebbero sparlato di Beatrice Luzzi, che come sappiamo solo poche ore ha fatto rientro in casa a seguito del lutto che l’ha colpita. Il video del momento ha così fatto il giro dei social e in molti hanno criticato Rosy e Giuseppe. Tuttavia pare che qualche ora dopo la gieffina ci sia ricascata!

La chef infatti ha cercato nuovamente di violare il regolamento, stavolta usando uno stratagemma che è stato già usato in passato dai concorrenti. La Chin si è chiusa nell’armadio per parlare di nascosto con Garibaldi e Marco Maddaloni, ma naturalmente è stata colta sul fatto. Anche in questo caso il filmato ha fatto prontamente il giro del web e in tanti si sono schierati contro la gieffina.

Stanotte La cuoca che si nasconde nell’armadio per comunicare con Maddaloni e il bidello e parlare in codice , questo nessuno lo fa presente ma ci si lamenta di Beatrice che parla sempre alla luce del sole e con il microfono. Fate ridere . #grandefratello pic.twitter.com/6sCcexmoc3 — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) January 11, 2024

Nonostante non sia chiaro di cosa Rosy Chin e i suoi compagni stessero parlando, alcuni utenti non hanno perdonato il comportamento dei tre concorrenti. Nel mentre proprio la chef di recente è stata protagonista di una dura lite con la Luzzi e in molti si chiedono già cosa accadrà tra le due nel corso dei prossimi giorni.

Beatrice nel mentre in queste ore è al televoto e lunedì sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, potrebbe rischiare di essere eliminata.