NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Marzo 2024

Grande Fratello

Ieri sera nella casa del Grande Fratello, naturalmente per scherzo, è scattato il bacio tra Perla Vatiero e Letizia Petris, mentre Paolo Masella ha assistito alla scena restando senza parole.

Bacio tra Perla Vatiero e Letizia Petris

In attesa della finale del Grande Fratello, che si svolgerà lunedì 25 marzo, in queste ore i concorrenti si stanno divertendo in vista del traguardo. Proprio ieri sera così in casa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha visto protagoniste Perla Vatiero e Letiza Petris. Come tutti sappiamo, in questi mesi le due gieffine hanno avuto modo di legare tanto e tra loro è nata una bellissima amicizia. Ancora oggi l’ex volto di Temptation Island e la fotografa hanno uno splendido rapporto, che senza dubbio avrà modo di evolversi anche dopo la fine del reality show di Canale 5. Ieri sera però le due gieffine sono finite al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire perché e quello che è accaduto.

Mentre gli inquilini si stavano divertendo tra loro in giardino, Perla e Letizia hanno deciso di rendere la situazione bollente e così, naturalmente per scherzo, si sono scambiate un bacio. Ad assistere alla scena è stato anche Paolo Masella che a quel punto è rimasto a guardare senza parole. Il video del momento intanto ha fatto il giro del web e non sono mancati i commenti dei fan del reality show.

Anche voi avete visto più chimica nel bacio tra Perla e Letizia che con Paolo? 👀 #GrandeFratello pic.twitter.com/kACKRqYBRe — Valentina Federici (@Vale_Rici) March 17, 2024

Domani sera nel mentre andrà in onda una nuova diretta del Grande Fratello, l’ultima prima della semifinale, e nessun concorrente può ritenersi al sicuro. Nonostante né Perla Vatiero né Letizia Petris siano al televoto, con ogni probabilità nel corso della serata ci sarà una seconda inaspettata eliminazione, che coinvolgerà tutti gli inquilini che non sono ancora in finale.

Ma cosa accadrà e chi la scamperà? Lo scopriremo solo domani sera.