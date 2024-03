NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Marzo 2024

Sappiamo bene che da diverse settimane una crisi ha colpito i Ferragnez. Adesso, dopo giorni e giorni di gossip, Chiara Ferragni risponde a un commento su Fedez sui social, aprendo a nuovi possibili scenari.

La risposta di Chiara Ferragni

Nelle ultime settimane se ne sono dette di ogni sui Ferragnez. Come è noto Chiara Ferragni e Fedez stanno attraversando la crisi più pesante e difficile del loro matrimonio e in questi giorni sono emersi numerosi gossip sulla coppia. I diretti interessati nel mentre hanno rotto il silenzio per confermare la momentanea separazione, senza però entrare nei dettagli di quello che sarebbe accaduto tra loro. Ciò nonostante in rete si è parlato molto della frattura tra l’imprenditrice digitale e il rapper e in quasi tutte le indiscrezioni venute a galla si è mormorato che fosse stata proprio l’influencer a cacciare di casa suo marito.

Poco fa però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che apre a nuovi possibili scenari sulla crisi che colpito i Ferragnez. Inaspettatamente infatti Chiara Ferragni ha risposto sui social a un commento su Fedez e le sue parole stanno già facendo il giro del web. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Chi la segue su Instagram sa bene che in questi ultimi giorni l’influencer è volata a New York e solo oggi ha fatto ritorno in Italia. Il soggiorno americano è stato ovviamente testimoniato sui social e così una fan ha commentato un post della Ferragni, facendo riferimento a Fedez e affermando: “Stupenda, ma Fede è il tuo valore aggiunto”. A quel punto, stupendo tutti, Chiara ha risposto dichiarando:

“Purtroppo non è una scelta mia”.

Le poche parole di Chiara Ferragni ovviamente non sono affatto passate inosservate e in questi minuti stanno già facendo discutere il web. I fan nel mentre continuano a fare il tifo per questa bellissima coppia e si spera che presto giungano liete notizie.