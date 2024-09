A seguito di quanto accaduto qualche mese fa, Chiara Ferragni ha deciso di aprire una sezione “Attività benefiche” sui suoi siti per rendere trasparenti tutti i movimenti legati alla beneficenza.

Il gesto di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata a occuparsi delle sue società. Dopo un’estate fatta di relax e spensieratezza, in queste ore l’imprenditrice digitale ha fatto rientro a Milano e si è già rimessa a lavoro. Qualche minuto fa nel mentre è arrivato un comunicato ufficiale che ha già attirato l’attenzione del web. Con un post pubblicato sui suoi profili, la Ferragni ha fatto sapere che sui suoi siti sono state aperte le sezioni “Attviità benefiche”. Lo scopo? Quello di rendere trasparenti tutti i movimenti legati alla beneficenza, in modo da non ricadere negli errori del passato. Questo quanto si legge in merito:

“Le società TBS Crew Srl e Fenice Srl comunicano di aver creato, all’interno dei rispettivi siti web www.theblondesalad.com e www.chiaraferragnibrand.com, una sezione informativa “Attività Benefiche” esclusivamente dedicata ad approfondire i dettagli di tutte le iniziative con finalità benefiche che le stesse dovessero svolgere. Questa sezione verrà aggiornata con le informazioni ricevute dai soggetti destinatari sugli andamenti e i risultati conseguiti con tali iniziative”.

Ma non è finita qui. Chiara Ferragni ha anche fatto sapere di aver effettuato il primo versamento, pari a 400.000,00 euro, delle tre devoluzioni previste a favore dell’impresa sociale “I Bambini delle Fate”. Pare dunque che per l’imprenditrice digitale stia iniziando una nuova fase e di certo nelle settimane a venire ci saranno grosse novità.

Nel frattempo in rete si continua a discutere anche della vita privata di Chiara. Di recente si è infatti mormorato che l’influencer abbia una nuova frequentazione. Tuttavia al momento le voci di corridoio non sono ancora state confermate e i gossip dunque vanno presi con le pinze.