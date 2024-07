Su Rai 1 sta per arrivare Affari Tuoi 2024! Ecco cosa sappiamo sulla nuova edizione del celebre game show, dal conduttore, a quando inizia, ai casting per le nuove puntate a dove vederlo in tv e in streaming.

Affari Tuoi 2024 conduttore

Nel corso della presentazione dei Palinsesti Rai della prossima stagione televisiva è stato confermato l’arrivo di Affari Tuoi 2024. Il celebre game show andrà in onda come da tradizione su Rai 1 e di certo non mancheranno le novità e i colpi di scena.

Sappiamo bene infatti che Amadeus, dopo l’addio alla rete pubblica, ha salutato poche settimane fa per l’ultima volta il celebre programma di intrattenimento, da anni nel cuore del grande pubblico. Ma chi sarà dunque il conduttore della prossima edizione? Dopo settimane di gossip e indiscrezioni, nella giornata di venerdì 19 luglio è finalmente arrivata la conferma che tutti stavamo aspettando.

Sarà infatti Stefano De Martino il conduttore di Affari Tuoi 2024. Il presentatore partenopeo, che già qualche ora fa sui social aveva fatto intendere di averla spuntata, si metterà dunque alla prova con questa nuova esperienza e di certo ne vedremo di belle.

Ma quando va in onda il fortunato game show di Rai 1?

Quando inizia Affari Tuoi 2024

Certamente il pubblico si sta già chiedendo quando inizia Affari Tuoi 2024. Nella giornata di venerdì 19 luglio, durante la presentazione dei Palinsesti, la Rai ha risposto anche a questa domanda.

Dopo aver annunciato Stefano De Martino come conduttore della nuova edizione del game show, i vertici della rete pubblica hanno confermato la data di inizio del programma.

La prima puntata andrà in onda su Rai 1 lunedì 2 settembre, come sempre nella fascia del pre serale.

Il programma verrà trasmesso sul primo canale tutti i giorni.

Casting e iscrizione: come partecipare ad Affari Tuoi

Volete sapere come partecipare ad Affari Tuoi 2024? Andiamo a scoprirlo.

Coloro che volessero partecipare al game show dovranno fare l’iscrizione tramite il sito di Endemol Shine o tramite il sito Rai.

Dopo aver compilato l’apposito form, sarà la produzione a contattare telefonicamente gli aspiranti concorrenti. Successivamente coloro che dovessero superare il colloquio telefonico, verranno convocati in sede per dei veri casting.

Ma chi saranno dunque i protagonisti della prossima edizione del game show?

Affari Tuoi 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Dopo aver scoperto quando inizia Affari Tuoi 2024 e che Stefano De Martino è il conduttore della nuova edizione, scopriamo dove vedere in tv il game show.

Il programma andrà in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire da lunedì 2 settembre, nella fascia del pre serale.

Tuttavia coloro che non riuscissero a seguire la diretta o volessero rivedere le puntate avranno la possibilità di vedere la trasmissione anche in streaming.

Dopo la messa in onda in tv infatti gli episodi verranno caricati sulla piattaforma gratuita RaiPlay.