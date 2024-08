In queste settimane si sta molto discutendo della vita privata di Chiara Ferragni, alla quale sono stati attribuiti diversi flirt. Solo nelle ultime ore è spuntata un’ennesima segnalazione e si è così parlato di un nuovo amore per l’imprenditrice digitale.

La segnalazione su Chiara Ferragni

Non si placano i gossip sulla vita privata di Chiara Ferragni. Sappiamo bene che dopo la fine del matrimonio con Fedez, l’imprenditrice digitale è stata travolta da una bufera mediatica e si è detto fin troppo sulla rottura con il rapper. Di recente però pare che l’influencer abbia ritrovato il sorriso e poco a poco ha iniziato a voltare pagina e a guardarsi nuovamente intorno. Nelle ultime settimane infatti sono state numerose le voci di corridoio circa la vita sentimentale della Ferragni, alla quale sono stati attribuiti diversi flirt a oggi mai confermati. Poco fa come se non bastasse una nuova segnalazione ha riportato l’imprenditrice al centro del pettegolezzo.

Tutto è iniziato quando Deianira Marzano ha ricevuto un messaggio da parte di una fan, che ha raccontato un nuovo gossip. Stando a quanto si legge, pare che Chiara starebbe frequentando il figlio di un dottore di Forte dei Marmi, che avrebbe uno studio anche a Milano. Attualmente il nome della persona in questione è ancora avvolto nel mistero. Tuttavia sui social si sta già parlando di un possibile nuovo amore per l’influencer.

Precisiamo tuttavia che al momento si tratta solo ed esclusivamente di rumor infondati. A oggi infatti non ci sono prove in merito al fatto che Chiara Ferragni abbia una nuova frequentazione. Nel mentre solo nelle ultime ore l’imprenditrice ha fatto ritorno a Milano dopo una lunga vacanza e al momento il suo unico pensiero è riabbracciare i figli Leone e Vittoria, che si trovano ancora in compagnia di Fedez.

Nelle settimane a venire come se non bastasse Chiara tornerà a dedicarsi alla sua carriera e potrebbero non mancare grosse sorprese. A lei dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.