Non è più un mistero ormai che da qualche settimana Chiara Ferragni ha iniziato una relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Stando alle ultime indiscrezioni emerse però sembrerebbe che l’influencer stia avendo dei problemi con la mamma del suo neo compagno.

Rapporti tesi tra Chiara Ferragni e sua suocera?

Dopo un anno pieno di difficoltà, da qualche settimana Chiara Ferragni ha finalmente ritrovato la serenità e il sorriso. Ma non solo. Come è ormai ben noto, dopo la fine del matrimonio con Fedez, l’imprenditrice digitale ha anche ritrovato l’amore, stavolta al fianco di Giovanni Tronchetti Provera. Attualmente la neo coppia sembrerebbe essere molto affiatata, nonostante a oggi l’influencer e l’imprenditore non siano ancora usciti ufficialmente alla luce del sole.

Pare infatti che la Ferragni stavolta voglia tenere la sua nuova relazione lontana dai social e dai riflettori e la sua scelta ha lasciato perplessi i più. Si tratta di una narrazione totalmente diversa rispetto al passato, segno dunque che Chiara ha deciso di cambiare, almeno per il momento, rotta. In queste ultime ore tuttavia sono emerse alcune indiscrezioni che stanno già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto scrive Alberto Dandolo, sembrerebbe che Chiara Ferragni stia avendo qualche problema con la famiglia del neo compagno Giovanni Tronchetti Provera, in particolare con la mamma dell’imprenditore. Secondo quanto è emerso, pare che l’influencer, dopo un primo momento di stallo, sia riuscita a farsi accettare dalle sorelle del suo fidanzato. Ciò nonostante al momento ci sarebbero ancora piccole tensioni con sua suocera, che non sarebbe troppo soddisfatta del legame tra la Ferragni e suo figlio.

Il presunto motivo? La troppa esposizione mediatica di Chiara. Per alleviare la tensione però sembrerebbe che nei prossimi giorni tra le due possa esserci un incontro, organizzato dallo stesso Giovanni. Cosa accadrà durante questo faccia a faccia al momento non è dato saperlo, ma di certo si tratta di un passo molto importante, che potrebbe segnare una svolta nella relazione tra la Ferragni e Tronchetti Provera.