Starebbe procedendo a gonfie vele la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Stando alle ultime voci di corridoio, pare che la coppia stia addirittura pensando di allargare la famiglia.

Chiara Ferragni volta ufficialmente pagina

Non è un mistero ormai che Chiara Ferragni di recente ha voltato definitivamente pagina. È infatti trascorso quasi un anno da quando l’imprenditrice digitale ha messo fine al suo matrimonio con Fedez. Attualmente l’ex coppia social più famosa di sempre ha avviato le pratiche per il divorzio, che arriverà tra pochi mesi. Nel mentre sia l’influencer che il cantante poco a poco hanno cercato di voltare pagina e a oggi si sono rifatti una vita. Per tutta l’estate infatti il rapper è stato al centro della cronaca rosa per via dei ripetuti flirt che gli sono stati attribuiti.

LEGGI ANCHE: Lo chef televisivo Simone Rugiati denunciato a Milano, avrebbe minacciato i vicini con un coltello

Nel mentre di recente la Ferragni ha iniziato a frequentare Giovanni Tronchetti Provera e in queste settimane i due sono stati beccati più volte insieme. Nonostante al momento l’influencer e l’imprenditore non abbiano ancora ufficializzato la loro relazione, sembrerebbe che le cose stiano procedendo a gonfie vele, al punto che in queste ore è emersa una voce di corridoio che ha lasciato tutti senza parole.

Stando a quanto rivela Gabriele Parpiglia, sembrerebbe che a Milano stiano girando voci sempre più insistenti sulla neo coppia. Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembrerebbero essere infatti in perfetta sintonia, al punto che starebbero addirittura pensando di allargare la famiglia.

Precisiamo naturalmente che a oggi si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio. Del resto, come vi abbiamo già anticipato, attualmente Chiara e Giovanni non sono ancora usciti allo scoperto, pur essendo stati paparazzati più volte insieme. Sembrerebbe che la Ferragni stavolta voglia fare le cose con calma e che non voglia gettare la sua nuova storia in pasto ai social. Ma cosa accadrà tra i due nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.