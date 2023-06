NEWS

Andrea Sanna | 25 Giugno 2023

In un’intervista concessa a Novella2000.it Nathaly Caldonazzo svela la sua verità su Christopher Leoni e le accuse ricevute

Protagonista de L’Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo è stata sconfitta al televoto da Alessandra Drusian. Il responso l’ha costretta a fare ritorno in Italia a un passo dalla finale. Ma si dice comunque soddisfatta.

Novella2000.it ha contattato la showgirl per scambiare quattro chiacchiere: dalla verità sulle accuse lanciate da Christopher Leoni al retroscena inedito mai andato in onda…

Dopo l’esperienza passata a L’Isola, stavolta com’è stata?

Esperienza intensa. Non volevo tornare a casa subito come la prima volta. Ero concentrata e avevo preso la sfida con impegno.

Per un soffio non ha raggiunto la finale, le è dispiaciuto?

Un pochino, ma fa parte tutto del gioco.

Se il pubblico l’avesse premiata al televoto, pensa che avrebbe potuto ambire alla vittoria?

Forse si. Le gare fisiche purtroppo non erano il mio forte. Vincevano sempre gli altri. Se queste persone però fossero andate in nomination…

È contenta della vittoria di Marco Mazzoli o avrebbe preferito qualcun altro?

Tra tutti i rimasti va bene Marco.

Lei durante il suo percorso ha avuto diversi diverbi con i naufraghi…

Ci può essere dell’astio, poi appena lasci il gioco capisci che si scherza. Ci stanno antipatie e modi di fare che non ti piacciono. Lì si amplifica tutto.

Se tornasse indietro cambierebbe qualcosa del suo percorso?

Forse non difenderei alcune persone.

Chi?

Luca e Christopher.

Come mai?

Erano in difficoltà ed è stato spontaneo aiutarli, ma dei comportamenti non li ho apprezzati. Luca è un ragazzino e non giudico, però Christopher…



A proposito di Christopher Leoni: l’ha accusata di averla trovata nel “suo letto”…

La versione vera è la mia. Dormiva nella mia capanna e gli ho detto di restare se voleva, per ospitalità. Mentre dormivo mi sono girata e l’ho appena sfiorato. Non mi sono infilata nella sua branda a provarci come ha detto. Sentire dire questo mi ha fatto schifo.

Si è scontrata con Alessandro Cecchi Paone. Avete chiarito?

Non c’era nulla da chiarire. Magari una frase infelice è stata detta. Qualche sorriso ha stemperato le tensioni. C’era meno cattiveria rispetto ad altre persone.

Con Helena Prestes, invece, ha avuto degli alti e bassi…

La vedevo un po’ come mia figlia, ma più capricciosa. È una brava ragazza, con il suo caratterino.

Si è trovata bene?

Abbiamo vissuto le stesse cose con le stesse modalità da parte del gruppo. Mi sono sentita di starle vicino.

Quindi siete amiche?

Nei reality da qui a dire che si diventa amici è sempre un po’ difficile, ma chissà.

Chi pensa di risentire?

Corinne, perché abbiamo chiarito, Fiore e penso anche Helena.

Ci svela un retroscena che non abbiamo visto?

Quando ho raggiunto Sant’Elena a nuoto da Playa Tosta. Gli uomini si sono spostati con la zattera, io sono partita un’ora dopo e li avevo quasi raggiunti

E poi com’è finita?

La produzione mi ha fatto tornare indietro e mi ha dato un po’ fastidio. Era una mia sfida e ci stavo per riuscire. Dicevano che era pericoloso per gli squali, ma non mi sembra di averne visti. Poi ero organizzata.

Gli altri compagni che hanno detto?

Le ragazze hanno molto criticato questa mia scelta. Tranne Helena, che invece tifava per la mia avventura.

Col senno di poi Nathaly Caldonazzo rifarebbe L’Isola dei Famosi?

Oddio… sì. È molto faticoso, tosto a livello fisico e mentale e l’insieme diventa una bomba. Quando torni hai bisogno di tempo per riprenderti. Ti fai male facilmente e devi sopportare tante cose.

E poi si devono occupare le giornate in qualche modo…

Ci sono giorni che passano bene e in allegria, altri difficili. Io volevo conoscere le persone. Il gruppo delle donne non voleva approfondire.

A chi si riferisce?

A Pamela, Cristina e Alessandra. Ero io che andavo da loro per parlare, non viceversa.

Si è sentita esclusa a causa di questo comportamento?

No. È un modo di fare che purtroppo ho sgamato nei reality. Preferiscono lamentarsi del nulla tutto il giorno, piuttosto che creare rapporti.

Lo scorso anno ha partecipato al GF Vip. Ha detto che creare rapporti nei reality è difficile. Con chi è rimasta in contatto?

Educatamente con la Ricciarelli, Manila, Miriana e Valeria. Mi fa sempre piacere, con altri invece…

Ovvero?

Giucas Casella, Carmen Russo o Eva Grimaldi. Anche se non li incontro più va bene lo stesso.

