Chiara Ferragni mette in saldo bikini e occhiali da sole: ecco quanto costano

1 La line di costumi di Chiara Ferragni in saldo

Simo quasi alla fine della stagione estiva e ormai da luglio è tempo di saldi. E gli sconti li fa anche Chiara Ferragni mettendo a metà prezzo molti dei capi e degli oggetti del suo brand. In tanti avranno adocchiato, attraverso le sue storie sul profilo Instagram, i bikini e gli indumenti mare. E magari a qualcuno è venuta voglia di comprarli.

Per chi fosse interessato ora può approfittarne per trovare qualcosa a sconto. Molti sono finiti sold out, ma ci sono dei pezzi che la nota influencer sta indossando attualmente in vacanza che sono ancora disponibili. Come si vede sul sito del suo brand (lo trovate cliccando QUI), per la linea Crystal il top costa 70 euro, mentre lo slip 56,50 euro.

Ci sono anche altri modelli con prezzi più bassi (sempre scontati al 50%) che vanno dai 49 ai 54 euro per il top, e dai 32,50 ai 40,50 euro per lo slip. Inoltre sono ancora disponibili molti constumi interi con prezzi che partono da 64,50 euro.

Alcune novità, invece, sono a prezzo pieno. I costumi interi della linea eyestar hanno un costo di 129 euro. Mentre per il bikini i prezzi sono 75 euro per il top e 51 euro per lo slip. Inoltre sono ancora disponibili teli mare, accappatoi e infradito.

In queste ore Chiara Ferragni ha anche mostrato gli occhiali da sole della sua linea. Andiamo a vederli e a scoprire quanto costano…