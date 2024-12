In occasione dell’arrivo del Capodanno, Chiara Ferragni è tornata a Courmayeur con i figli, la famiglia e qualche amico. In queste ore dunque l’influencer si è concessa una cena in una baita tra le Alpi e il prezzo low cost vi sorprenderà.

Chiara Ferragni sceglie Courmayeur per il Capodanno

È stato un anno di grandi cambiamenti, l’ultimo, per Chiara Ferragni, che ha decisamente stravolto la sua vita. L’influencer infatti ha dovuto affrontare la rottura da Fedez e a oggi i due hanno messo un punto definitivo al loro matrimonio. Solo pochi giorni fa infatti è arrivata la sentenza di separazione ufficiale e in seguito arriverà anche il divorzio. Nel mentre l’imprenditrice digitale sembrerebbe aver ritrovato l’amore e di recente si sta godendo la sua nuova relazione.

Chiara si sta anche, naturalmente, dedicando ai due figli Leone e Vittoria, alla sua famiglia e agli amici e solo nelle ultime ore è partita per Courmayeur, dove festeggerà il Capodanno insieme ai suoi cari. In attesa dell’anno nuovo, l’influencer si sta anche dedicando ad alcune particolari attività tra le montagne, come lo scii di notte. Ma non solo.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni trova un accordo con il Codacons dopo il pandoro gate

Proprio ieri sera infatti Chiara Ferragni si è goduta una cena in una bellissima baita tra le Alpi e naturalmente il momento è stato testimoniato sui suoi social. Il ristorante, che si chiama Alpetta, si trova proprio sulle piste ed è raggiungibile solo ed esclusivamente tramite gli impianti di risalita. Ma sapete quanto costa cenare in questa suggestiva baita? Come rivela FanPage, il prezzo è veramente low cost e accessibile a tutti. Nel menù infatti si trovano piatti che variano dai 12 ai 20€.

Si tratta quindi di un’esperienza che tutti possono fare e senza dubbio la caratteristica location ha già conquistato il web. Chiara nel frattempo si prepara a salutare il 2024 e ad accogliere il 2025 con gioia e positività e a lei facciamo un grande in bocca al lupo.