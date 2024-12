In attesa dell’arrivo del nuovo anno, Chiara Ferragni ha condiviso sui suoi profili social un video con i momenti più importanti del suo 2024.

Il video di Chiara Ferragni

Il 2024 non è stato un anno semplice per Chiara Ferragni. Come orami è ben noto a tutti, l’influencer ha dovuto affrontare una sorta di problemi professionali, a seguito del pandoro gate, che per mesi ha fatto discutere il web. Ma non solo. Allo stesso tempo l’imprenditrice digitale ha dovuto fare i conti con una dolorosa separazione da suo marito Fedez, con cui a oggi i rapporti sono ai minimi storici. Solo qualche giorno fa infatti il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza di separazione e tra qualche mese arriverà il divorzio, che metterà ufficialmente fine alla saga dei Ferragnez.

Nel mentre la Ferragni negli ultimi mesi ha anche ritrovato l’amore e attualmente si sta godendo la sua nuova storia. Poco a poco dunque l’influencer ha ritrovato il sorriso e sta cercando di lasciarsi alle spalle questi mesi duri e difficili che le hanno stravolto la vita. Nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web.

Proprio Chiara Ferragni ha infatti postato sui suoi social un video con i momenti salienti e più significativi del suo 2024. Nella clip, che nel giro di pochi minuti ha fatto il giro del web, si notano non sono gli istanti di difficoltà che l’imprenditrice digitale ha dovuto affrontare, ma anche gli attimi più leggeri, fatti di risate, spensieratezza e amici.

Di certo quello che sta per concludersi è stato un anno impegnativo per la Ferragni. Chiara tuttavia, con la positività che da sempre la contraddistingue, è pronta a godersi a pieno il 2025 e un passo alla volta sta riuscendo a voltare pagina.