A seguito del chiacchierato caso del pandoro gate, che per mesi ha fatto discutere il web, Chiara Ferragni trova un accordo con il Codacons. Ecco cosa prevede e il comunicato ufficiale.

Arriva l’accordo tra Chiara Ferragni e il Codacons

È trascorso esattamente un anno da quando è scoppiato il caso del pandoro gate, che ha travolto Chiara Ferragni. Con il passare dei mesi se ne sono dette di ogni sull’imprenditrice digitale, che è stata indagata per truffa aggravata. In attesa della sentenza definitiva della Procura di Milano, che arriverà prossimamente, in queste ore è accaduto qualcosa di inaspettato, che segna una svolta nel caso. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Con un comunicato ufficiale è stato annunciato che, dopo mesi di discussioni, la Ferragni e il Codacons hanno finalmente trovato un accordo. L’associazione dei consumatori infatti si è dichiarata pronta a ritirare le denunce nei confronti dell’influencer. Chiara, dal suo canto, si impegna a risarcire i consumatori e a donare 200mila euro in beneficienza. Saranno proprio le due parti coinvolte a scegliere l’ente a cui devolvere questa importante somma. Si privilegeranno però iniziative che supportano le donne vittime di violenza.

Ma non è finita qui. Stando a quanto si intende nel comunicato, sembrerebbe che nei mesi a venire Chiara Ferragni e il Codacons potrebbero iniziare a collaborare insieme. Come annunciato, proprio l’associazione sta mettendo in piedi il progetto “Oltre il Silenzio”, con l’intento di assistere e supportare le vittime di violenza di genere. A breve dunque, per l’occasione, verrà organizzato un evento nazionale a cui parteciperà anche la stessa Chiara.

Si tratta di un primo passo verso la risoluzione definitiva del caso pandoro. Dopo il ritiro della denuncia del Codacons infatti gli inquirenti potrebbero riconsiderare le accuse verso la Ferragni, ma solo nei giorni a venire sapremo con certezza quello che accadrà.