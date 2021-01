2 Il selfie di Chiara Ferragni e Chiara Biasi

Chiara Ferragni e Chiara Biasi hanno pubblicato una foto che mette a tacere anni di dicerie. Le due influencer sono sempre state ottime amiche. La Biasi ha trascorso numerose vacanze in compagnia della Ferragni ed era tra gli invitati del matrimonio più chiacchierato degli ultimi anni, quello dei Ferragnez. Eppure diverse voci dei soliti beninformati hanno parlato di una frizione e di un raffreddamento dei rapporti tra le due.

Sui social network diventava sempre più difficile vederle insieme e la Biasi sembra non aver più trascorso vacanze o weekend in relax in compagnia dell’altra Chiara. Questo ha ovviamente fatto insospettire parecchi e in molti hanno spiato i profili, seguitissimi, delle fashion influencer per scoprire ulteriori risvolti sulla faccenda. Tuttavia nessuna ha mai commentato direttamente la diceria e hanno preferito trincerarsi dietro un no comment. Un primo segnale è però arrivato nelle scorse ore, quando Chiara Biasi ha postato una foto in compagnia della regina delle influencer.

La Biasi è andata a trovare Chiara Ferragni negli uffici della TBS, il grande quartier generale da lei istituito che prende il nome dal suo primo blog e che si cela dietro ogni sua operazione di marketing. “E qualcuno è venuto a trovarmi”, ha scritto la Ferragni sotto la storia che la mostra in compagnia della Biasi. Di recente Chiara ha mostrato il risultato finale del restyling degli ambienti della TBS e ha lasciato i suoi milioni di follower senza parole.

Le ultime ore sono molto concitate per la famiglia Ferragnez per un altro motivo. Fedez ha infatti postato, per sbaglio, una storia in cui si sentono alcuni secondi del brano sanremese che dovrebbe presentare con Francesca Michielin a Sanremo. Nelle prossime ore si deciderà se tale atto infranga il regolamento del Festival e se la coppia verrà punita con l’esclusione dalla gara.

Le news sul mondo del gossip e della tv non sono finite qui