1 Chiara Ferragni dal 2010 a oggi

Sono trascorsi più di 10 anni da quando Chiara Ferragni è diventata una dei personaggi più famosi al mondo, e senza dubbio da allora l’influencer ne ha fatta di strada. Come qualcuno ricorderà, l’imprenditrice digitale ha iniziato a costruire il suo impero partendo dal suo storico blog The Blonde Salad, che è stato una vera ispirazione per tantissimi giovani, e non solo. A poco a poco il nome di Chiara si è affermato sempre di più, e a oggi la moglie di Fedez è conosciuta anche oltreoceano. Tuttavia spesso la Ferragni ha dovuto affrontare non pochi ostacoli lungo il suo percorso, ma con grande forza di volontà e tenacia, l’influencer non si è mai arresa ed è sempre andata dritta per la sua strada.

Spesso come sappiamo Chiara è anche finita al centro della polemica sul web, per via di alcune sua scelte che hanno fatto storcere il naso ad alcuni utenti. Ciò nonostante attualmente l’imprenditrice digitale è sempre sulla cresta dell’onda, e il suo successo sembrerebbe essere ineguagliabile.

In queste ore intanto sul web hanno iniziato a circolare delle foto che ci mostrano com’è cambiata Chiara Ferragni nel corso degli anni. Quando ha dato il via alla sua attività infatti l’influencer era poco più che una ragazzina, mentre oggi è una meravigliosa donna. Vediamo dunque, come ci mostra trasheculturale, le foto di Chiara dal 2010 a oggi:

Nel mentre in queste settimane la Ferragni sta lavorando a nuovi entusiasmanti progetti, che verranno rivelati a beve. Qualche giorno fa intanto si è parlato a lungo di una violenta lite tra Chiara e Fedez. Rivediamo cosa è accaduto.