Chiara Ferragni compie 37 anni e i fan tappezzano le strade di cartelloni di auguri (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Maggio 2024

Chiara Ferragni

Alcuni fan hanno organizzato una bella sorpresa in occasione del compleanno di Chiara Ferragni: sono stati fissati dei cartelloni davanti a casa sua per farle gli auguri in questa giornata speciale.

I cartelloni di compleanno per Chiara Ferragni

Oggi, 7 maggio 2024, Chiara Ferragni compie 37 anni e ha passato il suo primo compleanno sola con la famiglia e i figli. Sui social ha pubblicato una fotografia in cui è davanti alla torta mentre i bambini le danno un bacio sulla guancia. Poi ha scritto nella descrizione tutta la gratitudine che prova:

“Questo è un compleanno speciale per me. Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno. Quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita”.

Ovviamente non poteva di certo mancare l’affetto di tutti i suoi fan. Alcuni di loro non si sono limitati a scrivere un messaggio a Chiara Ferragni, ma hanno fatto un passo oltre. Non si conosce la loro identità, ma qualcuno ha realizzato dei cartelloni d’auguri per poi farli applicare davanti alla sua abitazione:

“Grazie a tutte le persone che mi stanno scrivendo e mi scrivono da mesi. Leggo tantissimi di voi e non lo do assolutamente per scontato. Un grazie particolare a, non so chi sia, chiunque abbia fatto questi cartelloni qui di fronte, vicino a casa mia, per il mio compleanno. Davvero dei tesori”.

Chiara Ferragni ringrazia i fan per un cartellone fatto in occasione del suo compleanno

I follower di Chiara Ferragni le augurano tanta serenità e altrettante soddisfazioni e risate. Speriamo che questa giornata, nonostante tutti i problemi che possono esserci, possa passarla con gioia accanto ai suoi cari. Anche noi di Novella 2000 ci uniamo a coloro che le hanno fatto gli auguri di buon compleanno.