Gossip

Nicolò Figini | 17 Giugno 2024

Chiara Ferragni

Nella giornata di ieri Chiara Ferragni ha scritto una dedica a una persona non ben definita e ciò ha suscitato la curiosità di tutti i suoi fan. Ecco che cos’è accaduto.

La dedica di Chiara Ferragni

La vita di Chiara Ferragni desta ogni giorno sempre più curiosità, non soltanto per i risvolti successivi al Pandoro-Gate ma anche per quanto riguarda la sua vita privata. Come ben sappiamo infatti ha terminato la sua relazione con Fedez e da quel momento i fan si sono mostrati interessati alla sua sfera sentimentale.

L’infuencer ha ritrovato la felicità tra le braccia di un altro uomo? Stando ai gossip più recenti la risposta sarebbe affermativa. Il fortunato si chiamerebbe Andrea, 31 anni, e lavorerebbe come ortopedico a Milano anche se pare sia di origine toscana:

“Voci molto ben informate della Versilia, riportano che la nuova fiamma di Chiara non sia Tony Effe, ma bensì un ortopedico toscano classe ’93 che lavora presso l’Humanitas di Milano.

I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune proprio durante la permanenza dell’influencer a Forte dei Marmi, motivo per il quale la Ferragni avrebbe trascorso gli ultimi weekend al Forte”.

Cosa ci sia di vero al momento non lo sappiamo, ma secondo alcuni fan Chiara Ferragni avrebbe scritto per lui una dedica sui social. Ieri, poco prima di lasciare Capri al termine della vacanza, l’imprenditrice digitale ha scritto: “Wish you were here“, ovvero “Vorrei che fossi qui“. Qualcuno ha pensato si riferisse proprio a tale Andrea, mentre secondo altri è scontato parlasse di Fedez.

La dedica di Chiara Ferragni

È evidente che non lo sapremo mai e tutti i follower rimarranno con questo dubbio per sempre. Nel caso in cui tutti i rumor e le indiscrezioni dovessero venire chiarite, tramite conferme o smentite, non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile.