1 Il nuovo racconto di Chiara Ferragni

In questi giorni Chiara Ferragni sta raccontando sui social in maniera approfondita la nascita della sua relazione con Fedez. Dopo aver svelato come si sono conosciuti e cosa è accaduto durante le prime settimane di frequentazione, adesso l’imprenditrice digitale ha raccontato cosa è successo durante il loro primo appuntamento, svelando tutti i dettagli. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Arriva settembre 2016, io tornavo da Los Angeles, non ci eravamo sentiti per tutta l’estate. Però il giorno in cui io stavo tornando lui mi ha scritto “Ferragni, mi devi una cena”. Io ho pensato che fosse in gamba e determinato e quindi gli ho detto di sì. Io all’epoca non avevo più il mio appartamento a Milano e stavo in un hotel, quindi per evitare i paparazzi lo invito a cena nel ristorante dell’hotel. Facciamo questo primo appuntamento molto bello e poi parto per New York. Ci sentiamo perché escono delle paparazzate di noi, anche se non ce ne siamo assolutamente accorti, quindi lì scherziamo”.

A quel punto a intervenire è stato lo stesso Fedez, che ha fatto una rivelazione inedita legata alla prima volta con Chiara. Il rapper ha infatti svelato di essersi beccato una malattia infettiva, e che per questo motivo per diversi giorni i due non si sono potuti nemmeno toccare! Ecco le parole del cantante:

“Io e la Ferry aspettavamo di fare il gran salto. Sta di fatto che non abbiamo potuto farlo perché io sono andato in una missione con Unicef e mi sono beccato questa malattia che si chiama ‘bocca, mani, piedi’. Avevo delle pustole alle mani e ai piedi infettive. Quindi per tutta la settimana abbiamo solo parlato”.

In questi giorni come se non bastasse Chiara Ferragni ha anche raccontato perché ha scelto i nomi Leone e Vittoria per i suoi figli. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.