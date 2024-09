Spuntano in queste ore dei nuovi retroscena sul presunto flirt tra Chiara Ferragni e Silvio Campara. Cosa sappiamo

Tornano i gossip relativi al presunto flirt tra Chiara Ferragni e Silvio Campara. Sembrava che la loro chiacchierata storia fosse giunta al termine dopo il mancato viaggio in Perù, ma adesso spuntano dei nuovi retroscena.

Nuovi retroscena tra Chiara Ferragni e Silvio Campara

Questa estate ha cominciato a girare voce di un possibile flirt tra Chiara Ferragni e Silvio Campara, tuttavia nessuno dei diretti interessati ha mai commentato la faccenda. Le pagine di gossip hanno cominciato a raccogliere quelli che potevano sembrare indizi e hanno tentato di ricostruire l’inizio di questa chiacchierata relazione.

A un certo punto, nel mese di agosto, sembrava che i loro rapporti si fossero interrotti dopo il mancato viaggio in Perù. “Lei al viaggio ci teneva. Aveva già predisposto tutto. Lo aveva detto in famiglia e alle amiche“, ha scritto Gabriele Parpiglia. Tuttavia adesso spuntano dei retroscena inediti in merito al loro presunto flirt e a questa vacanza insieme.

A parlare con il magazine Oggi sarebbe stata quella che viene definita “fonte attendibilissima“, la quale avrebbe riportato i pensieri di Chiara Ferragni:

“Il mio cuore ha finalmente ritrovato i battiti giusti. La nuova serenità che mi ha travolto la voglio proteggere e custodire con forza. Non permetterò più a niente e a nessuno di ostacolare il mio percorso verso la felicità”.

Questa fonte aggiunge poi che Chiara Ferragni e Silvio Campara farebbero ormai coppia fissa e che durante la loro vacanza avrebbero fatto tappa a Lima, Cuzco e Panama tenendosi lontani da occhi indiscreti. Tuttavia non possiamo sapere quanto di ciò che è stato appena riportato corrisponda alla realtà.

Ecco perché è tutto da prendere con le pinze. Noi di Novella 2000 rimaniamo sempre a disposizione per qualsiasi rettifica e smentita da parte dei diretti interessati. Vi terremo aggiornati nel caso in cui Chiara e Silvio decideranno di rompere il silenzio.