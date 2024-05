Chiara Ferragni e Donatella Versace, amicizia al capolinea? Spunta una segnalazione

NEWS

Debora Parigi | 3 Maggio 2024

Si vocifera che sia avvenuta una rottura tra Chiara Ferragni e Donatella Versace. Dopo la separazione da Fedez stanno sorgendo anche altre rotture nell’ambito degli amici e tra questi ci sarebbe la nota stilista che sarebbe invece un’ottima amica del rapper. Vediamo la segnalazione.

La segnalazione sui rapporti attuali tra Chiara Ferragni e Donatella Versace

Quando una coppia si lascia c’è divisione anche con gli amici, c’è chi rimane infatti amico dell’uno o dell’altra. E questo è avvenuto anche per Chiara Ferragni e Fedez. I due, infatti, sono separati ormai da mesi e i gossip sulla vicenda sono ormai immensi.

A tal proposito è arrivata una segnalazione che riguarda il rapporto dei Ferragnez con Donatella Versace. Sappiamo che la coppia ha sempre collaborato con la nota stilista tra sponsorizzazioni e progetti benefici, senza tralasciare la bella amicizia che hanno instaurato negli anni. Proprio per questo la Versace avrebbe “deciso da che parte stare”, se così si può dire.

Infatti all’esperta di gossip Deinaira Marzano un utente ha fatto sapere cosa sarebbe successo. E lei ha reso pubblica la segnalazione. L’utente in questione ha scritto di far parte dell’entourage di Donatella Versace, quindi sarebbe una fonte molto attendibile. E ha detto che in pratica la stilista non avrebbe più il rapporto di un tempo con Chiara Ferragni. Mentre sarebbe ancora molto legata a Fedez. Leggiamo la segnalazione pubblicata da Deianira:

“Lavoro nell’entourage di Donatelle Versace, ti posso solo dire che si vocifera che lei non ha più il rapporto di prima con Chiara. E Donatella vuole molto bene a Fedez, quindi ha preso questa decisione. Donatella è una donna intelligente e buona d’animo”.

Quinfi amicizia al capolinea per l’influencer e la stilista. E intanto ricordiamo che Chiara Ferragni è stata sostituita anche come volto di Pantene. Al suo posto troaviamo infatti Havi Mond come nuova testimonial.