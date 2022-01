Presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez?

Continuano a rincorrersi i rumor di una presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, a seguito delle varie ‘prove’ raccolte dal web. A riportare a galla il gossip stavolta è stato il settimanale Oggi. Sebbene i Ferragnez abbiano messo a tacere il chiacchiericcio e si mostrino insieme sui social tra cene romantiche e momenti di dolcezza con i loro bambini Leone e Vittoria, la rivista sostiene che ci sia ancora maretta tra loro.

Le voci sono via via sempre più insistenti e Oggi fa sapere che ci sarebbe una presunta terza persona che stia provocando dei malumori tra Chiara e Federico. Una sorta di ‘terzo incomodo’ che si sarebbe inserito tra i due. Non si fa chiaro riferimento al nome o a chi possa essere questa persona, ma il giornale è convinto che ci sia qualcosa sotto. Ecco quanto raccolto a riguardo da TPI che ne ha estrapolato la notizia:

“Qualcuno avverta Chiara Ferragni e suo marito Fedez che nella Milano bene si vocifera di una pesante maretta che starebbe compromettendo il loro rapporto. Si sta anche facendo riferimento a un nome noto che ne sarebbe la causa. È solo l’invidia che gioca brutti scherzi o c’è dell’altro?”.

Vi rigiriamo la domanda: che ne pensate di quanto si dice su Fedez e Chiara Ferragni?

Nel mentre che il gossip continua a circolare, Chiara Ferragni e Fedez su Instagram si mostrano più uniti che mai e sulle loro pagine ufficiali raccontano la loro quotidianità, come da sempre ci hanno abituati. Oltretutto la coppia non ha mai fatto mistero di essersi sottoposta a una terapia di coppia per affrontare le varie difficoltà che un qualsiasi matrimonio può vivere. A raccontarlo sono stati loro stessi nella docuserie di Amazon Prime Video, The Ferragnez.

Nonostante si parli di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, l’influencer e il rapper rispondono con selfie e storie Instagram piene d’amore. Vedremo se anche questa volta interverranno per mettere a tacere i rumor. Noi di Novella2000.it siamo a disposizione di entrambi per qualsiasi chiarimento.

