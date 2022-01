1 L’accusa di Junior Cally a Highsnob

Dopo i rumor su una presunta lite tra due Big in gara a Sanremo 2022, spunta un altro caso a pochi giorni dall’inizio della kermesse canora. Protagonisti di questo scontro a distanza sono Junior Cally e Highsnob (il suo vero nome è Michele Matera), il quale prenderà parte al Festival in coppia con Hu. I due si presentano sul palco del Teatro Ariston con la canzone Abbi cura di te.

Ed è proprio riguardo la canzone sanremese che Junior Cally ha avuto qualcosa da recriminare e ha lanciato un’accusa ben precisa al collega. Ma cosa è successo? Nelle scorse ore il rapper ha pubblicato un post su Instagram con queste parole:

“Caro Mike.

A malincuore ho dovuto farlo.

Potevo fare molto di peggio e assomigliare a te, ma no, non mi appartiene, il tuo male sei tu stesso e le tue scelte.

Puoi raccontare balle a chi ti sta intorno,

ma a me no.

Adesso vai, corri sul palco”.

CLICCANDO QUI potete leggere il pensiero del cantante, dove compaiono anche dei video di Junior Cally e Highsnob insieme. Ma non è finita qui. Questo perché il noto rapper ha fatto partire un vero e proprio dissing contro il collega su YouTube, dal titolo ‘Caro Mike’.

Il Fatto Quotidiano ha riportato alcuni dei punti salienti dello sfogo di Junior Cally: “Con che coraggio hai portato a Sanremo un brano, frate, scritto da me. Sei un poveraccio”, e ancora: “È giusto che sappiate, signori e signori, quel brano è pure mio. E non ha pagato neanche i produttori”. Oltretutto AdnKronos ha rivelato che i due stavano lavorano a un progetto insieme, messo poi da parte poiché tra i due ci sarebbero stati dei dissapori.

Ma non è del tutto finita qui perché, come dicevamo, Junior Cally ha pubblicato un video. Continua…