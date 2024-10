In questi mesi si è detto di tutto sulla fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, che da ormai diverso tempo sono ufficialmente separati. In queste ore però pare che i Ferragnez siano stati avvistati insieme a Milano.

La segnalazione su Chiara Ferragni e Fedez

Sono ormai mesi che su tutti i siti di gossip si parla della fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. Come tutti sappiamo, dopo una lunga crisi lo scorso febbraio l’imprenditrice digitale e il rapper si sono ufficialmente separati e da quel momento hanno dato il via a un nuovo capitolo delle loro vite. Pur rimanendo pienamente concentrati sui loro figli Leone e Vittoria, col tempo l’ex coppia social più famosa di sempre si è poco a poco allontanata e i rapporti si sono fatti glaciali.

Nel mentre sia Chiara che Fedez sono andati avanti per la loro strada ed entrambi sono finiti al centro della cronaca rosa, a causa di alcune rispettive frequentazioni che hanno fatto discutere il web. Ma non è finita qui. In rete si è anche iniziato a parlare di presunto divorzio e non sono mancate diverse indiscrezioni su quello che starebbe accadendo. Tuttavia nelle ultime ore qualcosa ha lasciato il web senza parole.

Secondo una segnalazione riportata da Deianira Marzano, sembrerebbe che Chiara Ferragni e Fedez siano stati avvistati insieme a Milano mentre entravano dallo psicologo. A quel punto in molti hanno iniziato a parlare di presunto ritorno di fiamma. Tuttavia a oggi, come si può facilmente intuire, non si può ancora parlare di riconciliazione per i Ferragnez.

Non è da escludere però che Chiara e Fedez abbiano deciso di riprovarci e di darsi un’altra chance. In ogni caso al momento vi invitiamo a prendere i rumor con le pinze. A oggi infatti né l’imprenditrice digitale né il cantante hanno commentato questa segnalazione e non è chiaro dunque cosa stia accadendo tra loro.