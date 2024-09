A seguito della separazione, i Ferragnez si avviano verso il divorzio. In queste ore ci sarebbe infatti stato il primo incontro con gli avvocati, durante il quale Fedez e Chiara Ferragni si sono rivisti dopo un lungo periodo.

Prime trattative di divorzio per i Ferragnez

Sono ormai trascorsi diversi mesi da quando i Ferragnez hanno annunciato la separazione, mettendo la parola fine al loro matrimonio. Da quel momento Chiara Ferragni e Fedez sono finiti sulla bocca di tutti e si è detto molto sulla loro rottura. L’imprenditrice digitale e il rapper nel mentre, pur voltando pagina, sono rimasti concentrati sui loro figli Leone e Vittoria, a oggi priorità di entrambi. Nonostante in molti stiano continuando a sperare in un ritorno di fiamma però pare che a oggi la Ferragni e Lucia siano più distanti che mai e che si stiano avviando verso il divorzio.

Come riporta in esclusiva Gabriele Parpiglia infatti in queste ore ci sarebbe stato il primo incontro con gli avvocati, durante il quale sarebbero iniziate le trattative per la separazione definitiva. Stando a quanto riporta il giornalista tra Chiara e Fedez, che si sono incontrati per la prima volta dopo mesi di silenzio e lontananza, ci sarebbero rapporti ancora molto tesi. Pare però che un accordo sia stato trovato e ovviamente riguarda proprio i due bambini.

Ma cosa avrebbero deciso i Ferragnez? Andiamo a scoprire cosa rivela Parpiglia. Secondo quanto riportato, sembrerebbe che Chiara abbia rifiutato “in modo netto e deciso” ogni tipo di aiuto economico da parte di Fedez, dopo che il rapper avrebbe offerto una cifra non ritenuta adeguata al mantenimento dei piccoli. Sarà dunque la Ferragni a occuparsi dei suoi figli. Il rapper invece, sempre stando a quanto riportato, pagherà le spese scolastiche ordinarie e contribuirà alle spese mediche. In più Federico potrà vedere i bambini a weekend alternati, come previsto dalla legge.

Pare dunque che l’ex coppia social più famosa di sempre si stia avviando verso il divorzio e che la parola “fine” sia sempre più vicina.