1 Chiara Ferragni e Fedez a New York

Giornate importanti queste per Chiara Ferragni. La nota imprenditrice digitale infatti alcune ore fa è partita per il Messico, dove la attendono importanti progetti lavorativi. Ma non solo. Come se non bastasse a partire da domenica l’influencer arriverà a New York, dove la raggiungerà anche Fedez, per un “evento super eccitante”, che non ha ancora svelato. Tuttavia non sembrerebbe essere difficile capire cosa potrebbe accadere. Con ogni probabilità infatti Chiara e Federico saranno tra gli ospiti del Met Gala 2022, il tradizionale evento di beneficenza più glamour al mondo che si svolgerà lunedì 2 maggio. Alla serata come sempre parteciperanno alcuni dei più grandi nomi del mondo dello spettacolo, e il tema scelto quest’anno è Gilded glamour.

Pare dunque quasi certo che Chiara Ferragni e Fedez siano tra gli ospiti del Met Gala 2022, e senza dubbio in molti attendono con ansia di scoprire i loro outfit per l’occasione. In queste ore nel mentre l’influencer ha scritto sui social un toccante post, in cui parla della sua vita come donna in carriera e come madre di due bambini. Ecco cosa ha affermato la Ferragni:

“Ogni volta che parto per lavoro e soprattutto quando devo stare a lungo lontano dai miei figli mi sento così fortunata e allo stesso tempo così a pezzi. Fortunata perché mi sono costruita il lavoro dei miei sogni, sono l’amministratore delegato delle mie aziende e questa è una rarità in un mondo pieno di uomini ai posti di potere. Allo stesso tempo, essere lontana da loro, fisicamente a distanza, mi spezza il cuore. Mi manca il loro odore, il loro tocco, i loro abbracci. Sono così fortunata a essere la loro mamma e spero che crescendo potranno sentirsi fieri di quello che sto costruendo per loro”.

