1 Chiara Ferragni e Fedez festeggiano i due anni di matrimonio: ecco tutte le tappe della loro storia d’amore

È senza dubbio una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo quella formata da Chiara Ferragni e Fedez, e sono anni ormai che i due fanno il battere il cuore a migliaia di followers in tutto il mondo. Proprio in queste ore l’imprenditrice digitale e il rapper festeggiano i due anni di matrimonio, e sui social entrambi stanno ricordando il loro grande giorno.

Non tutti però sanno come Chiara e Fedez si sono conosciuti, innamorati e come si è sviluppata questa meravigliosa e moderna favola d’amore Disney. Noi di Novella 2000 dunque in occasione del secondo anniversario di nozze abbiamo deciso di ripercorrere tutte le tappe più significative di questo amore.

Partendo dal primo incontro, fino ad arrivare alla nascita di Leone ed infine alla celebrazione del matrimonio, ecco tutto quello che è accaduto tra la Ferragni e Lucia.

Tutto è nato nel 2015, quando la coppia si incontra per la prima volta.

Chiara Ferragni e Fedez: il primo incontro

È dicembre 2015 quando per la prima volta Chiara Ferragni e Fedez si incontrano. I due partecipano infatti ad un pranzo di Natale con amici in comune. Ai tempi tuttavia sia la blogger che il rapper erano impegnati in altre relazioni.

Fin da subito però, come raccontato qualche mese fa dagli stessi Ferragnez, era scattata una simpatica reciproca, nonostante la coppia non si fosse nemmeno scambiata i numeri di telefono.

Come se non bastasse Chiara ha anche ammesso di non seguire Federico nemmeno sui social, e di non essere a conoscenza dunque della rottura del cantante con Giulia Valentina, avvenuta poco dopo questo famoso pranzo.

La Ferragni e Lucia iniziano così a sentirsi ufficialmente nel maggio 2016, quando il rapper pubblica una canzone che menziona proprio la blogger.