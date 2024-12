Nelle ultime ore Chiara Ferragni, Fedez e i Tronchetti Provera sono stati paparazzati insieme. Dove? Alla recita di Natale dei rispettivi figli. Ecco cosa sarebbe accaduto.

Chiara Ferragni, Fedez e i Tronchetti Provera si incontrano

Non è un mistero ormai che Chiara Ferragni si è lasciata il passato alle spalle e di recente ha iniziato a frequentare Giovanni Tronchetti Provera. Nonostante a oggi i due non siano ancora usciti ufficialmente allo scoperto, in queste settimane la neo coppia è stata paparazzata più volte insieme e pare che la relazione stia procedendo a gonfie vele. Pochi giorni fa nel mentre è arrivata notizia che Chiara e il suo ex marito Fedez sono ufficialmente separati e nei prossimi mesi arriverà anche il divorzio.

Nonostante i rapporti tesi degli ultimi mesi, l’influencer e il cantante sono pienamente concentrati sui loro figli Leone e Vittoria, che restano la loro priorità assoluta. Nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

Il settimanale Chi ha infatti paparazzato Chiara Ferragni, Fedez e sua mamma Tatiana e Giovanni e la sua ex moglie insieme. Dove? Alla recita di Natale dei rispettivi figli. Non tutti sanno che i bambini dei Ferragnez e dei Tronchetti Provera frequentano lo stesso istituto a Milano. In occasione di questo avvenimento dunque Chiara, Fedez e Giovanni si sono incontrati tutti insieme e sono stati beccati dai paparazzi.

Stando a quanto si legge, l’imprenditrice digitale e il rapper sono arrivati e sono andati via separatamente. Giovanni e la sua ex moglie sono invece entrati tenendo per mano uno dei tre figli ma dopo la recita sono usciti ognuno per i fatti propri. L’incontro naturalmente in queste ore sta facendo discutere il web, tuttavia di certo nessuno dei diretti interessati avrebbe perso lo spettacolo dei propri figli.