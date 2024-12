In queste ore Teo Mammucari ha annunciato uno stop dalla tv e dal teatro e ha sospeso il suo tour. Ecco cosa sta accadendo e le dichiarazioni del comico, che ha divulgato una nota ufficiale.

La scelta di Teo Mammucari

Nel corso degli ultimi giorni si è parlato tanto di Teo Mammucari. Solo la scorsa settimana infatti il comico è stato ospite a Belve, tuttavia l’intervista con Francesca Fagnani non è andata come sperato ed è durata solo una manciata di minuti. Mammucari non ha infatti gradito alcune domande della conduttrice e a quel punto, dopo un inaspettato botta e risposta, ha deciso di lasciare lo studio tra loro stupore generale. Ma non solo. A seguito della messa in onda dell’intervista, Teo è intervenuto per dare la sua versione dei fatti, facendo chiarezza su quello che sarebbe accaduto. Sui social tuttavia è scoppiato il caos e in molti hanno duramente attaccato il comico, che è finito al centro della polemica.

Oggi, come se non bastasse, è arrivata una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Con una nota ufficiale rilasciata a TvBlog, Teo Mammucari ha annunciato uno stop e ha affermato di volersi prendere una pausa dalla tv e ha fatto anche sapere di aver sospeso il suo tour teatrale. Questo quanto si legge nel comunicato:

“Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla tv e dal teatro. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene. Tornerò più forte di prima“.

Teo Mammucari dunque si prende una pausa dalla tv e dal teatro e nei mesi a venire si fermerà per ricaricare le energie. In seguito il comico tornerà e con ogni probabilità riprenderà il suo tour teatrale che al momento è stato ufficialmente sospeso.