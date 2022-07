1 Ricorrenza speciale per Chiara Ferragni

Ricorrenza speciale oggi per Chiara Ferragni. Come i fan più fedeli sanno nella giornata odierna Matilda, il cane dell’imprenditrice digitale, festeggia il suo compleanno! L’amica a quattro zampe dell’influencer compie ben 12 anni, e come è ben noto è sempre stata presente nella vita della sua padrona. Proprio la Mati infatti ha avuto un ruolo principale nella storia d’amore tra Chiara e Fedez. Tutto è iniziato quando il rapper nel 2016 nella celebre canzone “Vorrei Ma Non Posto” ha menzionato il cane di sua moglie, e grazie a quel brano i Ferragnez si sono conosciuti e innamorati, diventando a oggi una delle coppie più belle e amate del web. Oggi dunque la Ferragni festeggia il compleanno di Matilda, e sui social naturalmente non è mancato un tenero post. Queste le dichiarazioni dell’influencer, accompagnate da un dolce video:

“Buon 12esimo compleanno alla mia prima figlia e alla mia guerriera Matilda, che ha sconfitto il cancro due anni fa ed è ancora con noi. Sono così grata per tutto il tempo che passiamo insieme”.

In questi giorni nel mentre sempre sui social Chiara ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera, svelando quali sono stati per lei i momenti di svolta. Ecco le dichiarazioni della nota imprenditrice digitale:

“Non c’è mai stato un momento di svolta completa, è stato tutto un andare step by step. Il primo momento un po’ “sto sognando ad occhi aperti o è la verità?” è stato nel 2011 al Festival del cinema di Cannes. Sono stata invitata a fare il red carpet e pensavo nessuno mi conoscesse. Invece sono arrivata sul red carpet e tutti i fotografi mi chiamavano per nome per farmi girare verso di loro. Una cosa assurda per me a quel tempo”.

