Il racconto di Fedez

Non sono stati mesi semplici gli ultimi per Fedez. Come sappiamo infatti il cantante ha scoperto di avere un tumore al pancreas e per questo motivo si è dovuto sottoporre a una lunga operazione. Per fortuna però tutto si è risolto nel migliore dei modi. A oggi Federico ha ripreso in mano la sua vita, soprattutto grazie all’aiuto della sua famiglia. In queste settimane così il rapper ha rilasciato il suo ultimo singolo, La Dolce Vita, che si sta già confermando essere la vera hit di questa estate. Contemporaneamente il cantante sta salendo sui palchi di alcune importanti kermesse musicali, per promuovere il suo pezzo. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Fedez ha infatti tenuto una diretta su Instagram, durante la quale ha svelato che in The Ferragnez La Serie 2, che è stata annunciata pochi giorni fa, parlerà anche della sua malattia. Ma non solo. Federico ha anche raccontato di aver scoperto di avere il tumore grazie a una lite avvenuta con Chiara Ferragni! A causa di un battibecco con sua moglie infatti il cantante si è presentato a una visita di controllo con due ore di ritardo. A quel punto Federico è stato visitato da un dottore differente da quello che lo avrebbe dovuto seguire in origine, che l’ha convinto a sottoporsi ad altri esami. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Cosmopolitan:

“È stato un momento alla Sliding doors che ha fatto vacillare il mio essere ateo. Tra l’altro quella stessa dottoressa era sotto al palco al Love Mi e al termine del live ci siamo abbracciati e ci siamo commossi insieme”.

Le parole di Fedez hanno naturalmente colpito il web. Il cantante nel mentre ha nuovamente ribadito come la sua testimonianza voglia essere semplicemente un modo per aiutare chi si trova nella situazione in cui si è trovato lui e per infondere speranza a tutte le persone.

