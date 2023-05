NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Maggio 2023

Giornata speciale questa per Chiara Ferragni. Proprio oggi infatti la nota e amata imprenditrice digitale festeggia il suo 36esimo compleanno, che da sempre per l’influencer è una ricorrenza speciale e importante. Anno dopo anno infatti la Ferragni ha sempre festeggiato insieme alla sua famiglia e ai suoi amici, e senza dubbio anche stavolta non mancherà un bellissimo party. Nel mentre sui social i follower stanno facendo i loro più sinceri e sentiti auguri all’imprenditrice, che sta dunque ricevendo l’affetto di migliaia di persone. Ma non solo. Ad arrivare su Instagram è stato anche il dolce post di Francesca, sorella maggiore di Chiara, che ha affermato: “Tanti auguri Chiara! Felice di aver iniziato e di continuare questo percorso l’una accanto all’altra… sei e sarai sempre la mia sorellona”.

A non tardare sono stati anche i post di Marina Di Guardo e di Marco Ferragni, genitori dell’influencer. Proprio la mamma di Chiara ha infatti dichiarato: “Auguri amore mio stupendo! Tanto orgogliosa di te”. Immancabile anche il commento del padre dell’imprenditrice, che ha aggiunto: “Buon compleanno. Da sempre il mio orgoglio”.

Ad attirare l’attenzione del web tuttavia è stato il post di compleanno che Chiara Ferragni ha dedicato a sé stessa sui social. L’influencer ha postato una serie di scatti di lei da bambina, alle quali è stata aggiunta la seguente didascalia: “Cercando di rendere orgogliosa questa ragazza del 1987”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Il dolce commento di Chiara non è di certo passato inosservato e ha così fatto emozionare il web. I fan dei Ferragnez nel mentre attendono con ansia il post che Fedez dedicherà a sua moglie, che di certo potrebbe arrivare a breve. Nel frattempo la coppia si prepara anche al lancio della seconda stagione del loro show, che verrà rilasciata il prossimo 18 maggio. Come ci stupiranno stavolta Chiara e Federico? Non resta che attendere per scoprirlo.