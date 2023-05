NEWS

7 Maggio 2023

L’apparizione all’incoronazione di Re Carlo

A partire da ieri mattina tutto il mondo ha potuto assistere a un’altra giornata storica. Stiamo parlando dell’incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla. L’evento è stato seguito da milioni di telespettatori e a celebrare il Re si sono presentati anche vari italiani.

Tra questi citiamo Andrea Bocelli, Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi, Antonio Pappano e Sergio Mattarella. Ovviamente non sono mancati i vari Capi di Stato e altre celebrità, come ad esempio Katy Perry.

Un ospite inatteso, però, si è presentato all’incoronazione. Dal video che potete vedere anche qui sotto, infatti, si nota una figura vestita da Tristo Mietitore. Questa persona, di cui non si conosce l’identità, è passata fuori dall’abbazia di Wastminster vestita con un mantello nero con cappuccio e quella che sembra una falce in mano.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i — Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023

Neanche a dirlo, ovviamente, sul web gli utenti si sono scatenati. C’è chi ha riso per questa trovata e chi invece, scherzando, ha fatto riferimento a Meghan Markle: “Alla fine ce l’ha fatta ad andare“. Questo, perché, come sappiamo tra lei e la Famiglia Reale sembra non scorrere buon sangue al momento. Fatto sta che il filmato è diventato virale e tutti ne stanno parlando, chiedendosi chi sia questa figura misteriosa. C’è chi pensa si tratti solo di un fotomontaggio. Secondo voi?

L’incoronazione di Re Carlo III, ad ogni modo, è proseguita senza intoppi e il sovrano ha recitato il suo giuramento alla Corona:

“Io Carlo professo solennemente e sinceramente alla presenza di Dio, attesto e dichiaro di essere un fedele protestante e che, secondo il vero intento delle leggi che assicurano la successione protestante al trono, sosterrò e mantenere le suddette disposizioni al meglio delle mie forze secondo la legge”.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.