Stefano De Martino e Herbert Ballerina si prendono gioco dei paparazzi fingendo di stare insieme – VIDEO

Debora Parigi | 19 Giugno 2024

Stefano De Martino

Momento di divertimento per strada quando alcuni paparazzi hanno iniziato a fotografare Stefano De Martino mentre era in compagnia di Herbert Ballerina. L’attore comico (diventato noto con Maccio Capatonda) ha approfittato della situazione per fare dell’ironia. Così Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno finto una relazione.

La gag comica tra Stefano De Martino e Herbert Ballerina di fronte ai paparazzi

Stefano De Martino è un personaggio sempre al centro del gossip e molto spesso viene seguito dai paparazzi con la speranza di cogliere qualche nuovo scoop inerente la sua vita amorosa. Tra l’altro ora l’ex ballerino di Amici è anche al centro della nuova stagione televisiva Rai dato che a quanto pare potrebbe avere più di un programma da condurre, anche proprio su Rai1.

E così, come spesso accade, l’ex marito di Belen Rodriguez è stato fotografato da molti paparazzi mentre camminava per strada. Ma non era da solo, con lui c’era una persona che è abbastanza nota in TV. Pensate che stiamo parlando di una donna? Magari di una nuova fiamma? Niente di tutto questo perché insieme al conduttore di Made in Sud c’era Herbert Ballerina.

Stiamo parlando del comico reso noto dal programma Mai dire quando faceva parte del gruppo di Maccio Capatonda. Herbert è stato anche uno dei protagonisti della terza stagione di Lol e in generale sta lavorando molto tra TV e teatro.

Vista la dinamica dei paparazzi che scattavano foto continue a Stefano De Martino, Herbert Ballerina ha fatto dell’ironia. E così, come mostra un video pubblicato proprio da De Martino su Instagram, l’attore comico ha detto: “Speriamo che dicano che sono la tua nuova fiamma”. E successivamente, prendendolo per mano, ha urlato: “Dai Stefano, andiamo!”.

no raga sto crepando "speriamo dicano che sono la tua nuova fiamma"



HERBERT😭✈️ pic.twitter.com/wKXbSsUeXy — PurpleVivix💜🌸 (@PurpleVivix) June 18, 2024

In un’altra storia, pubblicata proprio da Herbert, i due passeggianno mano nella mano. E anche qui sentiamo l’attore dire a presa in giro: “C’hanno sgamato. Te l’ho detto, andiamo da un’altra parte e tu niente”. E inquadra altri paparazzi che li fotografano.