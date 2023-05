NEWS

Nicolò Figini | 16 Maggio 2023

Chiara Ferragni

In un’anteprima di The Ferragnez 2 vediamo Chiara Ferragni fingere di aver cucinato delle lasagne che in realtà ha comprato

L’inganno di Chiara Ferragni

Tra pochi giorni uscirà la nuova stagione di The Ferragnez, docu-serie di Amazon Prime Video che segue la vita di Fedez e Chiara Ferragni. I primi episodi verranno rilasciati a partire dal 18 maggio 2023, mentre gli altri usciranno la settimana seguente. Domani, invece, si terrà l’anteprima a Milano e l’influencer ha già mostrato come sarà la location.

Inoltre, la piattaforma streaming su TikTok ha pubblicato un video inedito in cui vediamo una divertente scena con protagonista i due innamorati. In questa cilp, disponibile qui sotto, possiamo vedere Chiara dire alla sua famiglia che preparerà delle lasagne. A questo punto Federico si sposta in un’altra stana con i bambini e lei comincia la preparazione.

Peccato, però, che si è trattato solo di un inganno. In realtà il piatto è stato comprato già pronto. Di nascosto dal marito, quindi, Chiara Ferragni mette le lasagne congelate dentro il forno e lo accende. Quando Fedez va in cucina le domanda come è possibile che sia già tutto pulito, perché se avesse fatto l’impasto ci sarebbe del disordine.

Chiara si è giustificata dicendo che la pasta era già pronta, lei ha aggiunto il ragù e la besciamella. Federico apre il forno per controllare e poi aggiunge di essere fermamente convinto che siano state comprate. Una volta pronte, quindi, le assaggiano ma Fedez non pare troppo convinto.

Nn ci resta che attendere la puntata completa. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.