NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Giugno 2024

Chiara Ferragni Fedez

Pur essendo più distanti che mai, sembrerebbe che tra Chiara Ferragni e Fedez ci sia ancora una sorta di connessione. In queste ore infatti l’imprenditrice digitale e il rapper hanno postato la stessa storia social e il gesto non è sfuggito ai più.

La storia di Chiara Ferragni e Fedez

Da mesi si parla della rottura tra Chiara Ferragni e Fedez e pare che ormai i due stiano per mettere la parola fine al loro matrimonio. Di recente si è infatti mormorato che l’imprenditrice digitale e il rapper si stiano avviando verso una separazione consensuale, in particolare per il bene dei figli Leone e Vittoria. Nel frattempo l’influencer e il cantante stanno conducendo vite del tutto diverse e sono ormai lontani i giorni in cui si mostravano insieme felici e spensierati sui social. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web.

Come abbiamo visto, attualmente Chiara si trova in Sicilia in occasione del matrimonio di Diletta Leotta, che oggi sposerà il suo compagno Loris Karius. Federico invece è arrivato in Puglia in occasione della nuova puntata di Battiti Live, di cui è stato ospite insieme a Emis Killa. Sul palco i due artisti hanno presentato il singolo Sexy Shop, che in queste settimane sta scalando le classifiche.

In tarda serata però è accaduto qualcosa di inaspettato. Chiara Ferragni e Fedez, pur essendo in due posti diversi, hanno postato la stessa storia della luna piena sui social e ovviamente il gesto non è sfuggito ai più.

I fan nel mentre continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra l’imprenditrice e il rapper. Tuttavia a oggi pare che tra i due non sia ancora possibile una riconciliazione. Solo ieri sera del resto Federico è stato avvistato nel backstage di Battiti Live con quella che sarebbe la sua nuova fiamma, la modella Garance Authié.