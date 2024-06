Greta torna a parlare di Sergio e dà la sua versione dei fatti su rottura e presunti tradimenti (FOTO)

Gossip

Nicolò Figini | 20 Giugno 2024

In queste ultime ore Greta Rossetti è tornata sui social per parlare della rottura con Sergio D’Ottavi e ha colto l’occasione per fare una precisazione sui presunti tradimenti.

La precisazione di Greta Rossetti

Nelle ultime settimane Sergio D’Ottavi ha annunciato la fine della relazione con Greta Rossetti dopo il loro avvicinamento nella casa del Grande Fratello. A quel punto sono nate delle ipotesi relative a dei presunti tradimenti da parte di Greta con un suo noto ex, tuttavia l’ex gieffina ha voluto commentare i fatti dando la sua versione.

Una segnalazione ha poi messo un dubbio ai fan: Greta e Sergio si sono lasciati davvero? Questo perché sono stati avvistati a parlare insieme in un locale durante un pranzo e per tale ragione il web si era scatenato. A rispondere alla domanda, e non solo, è stata proprio la Rossetti.

Sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una lunga Storia in cui ha confermato la rottura con Sergio e poi ha fatto una precisazione in merito ai chiacchierati tradimenti. Ha rivelato che il motivo della fine del loro amore non ha nulla a che fare con terze persone e ha chiesto a tutti i follower di lasciare in pace i suoi ex:

“Nelle motivazioni della fine della relazione con Sergio non c’entrano assolutamente terze persone. Quindi vi chiedo per favore di non fare articoli dove insinuiate tradimenti con miei ex (Pierluigi, Eugenio) ho sempre detto io in primis di volergli bene però se sono ex è perché devono rimanere tali.

Non è che ogni volta che c’è una litigata deve comparire per forza un ex, per me una relazione chiusa è chiusa quindi tranquilli non ci sono pericoli di questo genere. Non c’è stato nessun tradimento e soprattutto loro hanno la loro vita quindi vi chiedo per favore di non associarli a me per evitare di creare problemi anche a loro stessi.”

Tutto ciò dovrebbe mettere un punto alla questione e ci auguriamo che entrambi possano ritrovare la felicità.