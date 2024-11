Nonostante manchino ancora diverse settimane alle festività, in queste ore Chiara Ferragni ha già addobbato la sua casa con numerose decorazioni natalizie.

Arriva il Natale a casa di Chiara Ferragni

È stato senza dubbio un anno intenso l’ultimo per Chiara Ferragni. Oltre ai problemi professionali infatti l’imprenditrice digitale ha dovuto fare i conti con la dolorosa separazione da Fedez. I due da ormai diversi mesi hanno messo un punto al loro matrimonio e attualmente sono in corso le pratiche per il divorzio. Poco a poco intanto l’influencer ha voltato pagina e ha finalmente ritrovato il sorriso. Solo di recente pare anche che Chiara abbia un nuovo amore, nonostante a oggi non sia arrivata alcuna conferma ufficiale in merito.

In attesa di saperne di più in merito, in queste ore la Ferragni ha deciso di dedicarsi a una delle sue feste preferite: il Natale. Nonostante manchino ancora diverse settimane alle vacanze, l’influencer ha già addobbato, insieme ai figli Leone e Vittoria, la sua casa con tantissime decorazioni natalizie. Anche quest’anno dunque, come da tradizione, non manca un bellissimo albero di Natale, che ancora una volta ha fatto breccia nel cuore del web.

Arriva il Natale in casa di Chiara Ferragni pic.twitter.com/MnDfMEiNVK — Novella2000 Archive (@disagio_tv) November 18, 2024

Nel frattempo in questi giorni si sta parlando anche del possibile arrivo di Chiara Ferragni a Belve. La nuova edizione del celebre programma condotto da Francesca Fagnani farà ufficialmente ritorno su Rai 2 domani sera e come al solito ne vedremo di belle. Proprio la conduttrice, nel corso di una recente intervista, parlando della possibilità di ospitare la Ferragni, ha affermato: “Ci siamo parlate, la aspetto. Non so quando ma penso che verrà”.

Pochi mesi fa ad arrivare nel salotto di Belve era stato invece Fedez, che da poche si era separato da sua moglie soltanto qualche settimana prima. Che a breve dunque anche Chiara abbia modo di fare una chiacchierata con la Fagnani? Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.