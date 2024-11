Nella puntata di Uomini e Donne di questo pomeriggio, Tina ha mostrato a Fabio un video riassuntivo del passato di Gemma nel programma.

Fabio vede un video divertente sul passato di Gemma a Uomini e Donne

È qualche puntata, ormai, che Gemma è tornata grande protagonista del dating show di Maria De Filippi, dopo diverso tempo in cui a farla da padrone sono state le storie di altre dame e cavalieri.

Gemma, infatti, si sta frequentando da un po’ con Fabio, signore di origini italiane che ha vissuto una vita in Canada. Tra i due la cose sembrano andare bene.

La Galgani pare aver ritrovato l’entusiasmo di un tempo e la loro conoscenza ha già portato anche a qualche bacetto. Manca, però, il bacio vero, che Gemma sta attendendo trepidante.

Nella puntata di questo pomeriggio, Maria ha mostrato la loro ultima esterna, molto tenera e romantica, durante la quale i due hanno anche eseguito qualche passo di danza insieme.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni ha già addobbato la sua casa con decorazioni natalizie

Una volta entrato in studio anche Fabio, la De Filippi ha messo al corrente Gemma di una richiesta avanzata da Tina: quest’ultima, convinta che il cavaliere non conosca in realtà Gemma, ha pensato di mostrargli la verità sulla donna che sta frequentando.

Tina si è rivolta, dunque, alla sala di montaggio chiedendo di realizzare un filmato con tutta una serie di momenti clou del passato di Gemma a Uomini e Donne, per fargli conoscere il percorso di Gemma.

“Stai per essere imbrogliato. […] Caro Fabio, io ti voglio aprire gli occhi. Perché tu conosci quello che lei vuole mostrarti. Lei si fa vedere da te come una donna brava, ingenua, una donna sentimentale… No. Non è così.“

Maria ha anche specificato di aver fatto tagliare alcune immagini selezionate dalla Cipollari. Ha poi specificato che si trattava di segmenti delle sue sfilate a Uomini e Donne negli anni:

Fabio ha, però, fatto crollare tutti il teatrino inscenato da Tina, dicendo subito che a lui quelle immagini di Gemma non creavano alcun problema, dal momento che anche lui aveva già fatto tutte quelle cose nella sua vita.