Ci sarà o no Chiara Ferragni a Belve? Francesca Fagnani in un’intervista si è esposta e ha raccontato come stanno le cose: “Non so quando, ma penso che verrà”.

Francesca Fagnani si espone su Chiara Ferragni a Belve

Torniamo a parlare di Belve! Confermata la presenza di Riccardo Scamarcio e Mara Venier alla prima puntata, spoiler lanciato a Che Tempo Che Fa da parte di Francesca Fagnani, c’è grande curiosità tra il pubblico per scoprire se Chiara Ferragni sarà o meno nel taccuino degli ospiti.

Da tempo ormai se ne parla con grande insistenza, quando Davide Maggio per primo ha lanciato l’indiscrezione secondo cui sarebbe vicinissima la presenza di Chiara Ferragni a Belve. Il giornalista peraltro aveva fornito qualche dettaglio in più, spiegando che Francesca Fagnani aveva avuto modo di incontrare l’influencer, per portare a casa la sua partecipazione in trasmissione.

Così con il trascorrere dei giorni e delle settimane, sembra esserci qualche novità ulteriore, giunta precisamente tramite la rivista Grazia. In un’intervista uscita sul nuovo numero del giornale, realizzata da Giovanni Ferrari, Francesca Fagnani si è raccontata e c’è stato ovviamente spazio per parlare anche del suo programma, che martedì riaprirà i battenti.

Inevitabile, ovviamente, la domanda su Chiara: “Si parla di un’ospitata dell’imprenditrice digitale, Chiara Ferragni a Belve”, ha domandato il giornalista. La conduttrice da parte sua si è esposta, ma non troppo e ha fatto sapere: “Ci siamo parlate, la aspetto. Non so quando ma penso che verrà”.

Queste parole di Francesca Fagnani hanno quindi dato una certezza maggiore sulla possibile presenza di Chiara Ferragni in una delle puntate di Belve. Come detto la presentatrice non si è sbilanciata tantissimo, ma ha comunque fatto sapere dell’incontro e che dunque pensa che ci sarà modo di poter fare quattro chiacchiere insieme.

Notizia questa che chiaramente si è diffusa rapidamente e che sembra già interessare molti fan di Belve, curiosi di scoprire come se la caverà Chiara Ferragni davanti alle pungenti e mai banali domande di Francesca Fagnani.