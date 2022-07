1 Disavventura per Chiara Ferragni

Negli ultimi giorni Chiara Ferragni sta girando l’Europa senza sosta. Dopo una breve vacanza in Puglia con Fedez e alcuni amici, l’imprenditrice digitale è volata a Parigi insieme a sua sorella Valentina per prendere parte alla Couture Week. Successivamente l’influencer è tornata per poche ore a Milano, dove ha riabbracciato i suoi figli Leone e Vittoria e per preparare nuovamente le valige. Ieri infatti Chiara è partita per la Grecia insieme ad alcuni amici, tra cui Chiara Biasi e Veronica Ferraro, dove trascorrerà qualche giorno in relax. Tuttavia a un tratto è accaduta una piccola disavventura che non è passata inosservata.

Una volta atterrata infatti la Ferragni e la sua comitiva hanno dovuto prendere una barca per raggiungere la loro meta, l’isola di Hydra. A un tratto però la barca si è rotta in mare aperto, e così Chiara e i suoi amici sono rimasti in attesa di soccorsi per diverse ore. Naturalmente l’incidente è stato raccontato sui social, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio. Poco dopo infatti l’influencer è riuscita a raggiungere la sua destinazione, seppur con qualche ora di ritardo.

In questi giorni nel mentre a svelare un retroscena inedito è stato Fedez. Il rapper ha infatti raccontato di aver scoperto il suo tumore grazie a una lite con Chiara Ferragni. Queste le sue dichiarazioni a Vanity Fair Italia:

“Faccio un esame generale ogni sei mesi. Quando è arrivato il giorno dell’appuntamento, ho litigato con Chiara e mi sono presentato con due ore di ritardo. Mentre mi visitavano, è passata di lì, per caso, una dottoressa che non doveva passare di lì. Ha guardato il monitor e ha ritenuto che il mio pancreas non fosse proprio nella norma. Le devo la vita. […] Ho avuto paura. Però ho voluto sapere tutto. Tutto. I medici sono stati chiari: da questa operazione puoi uscire vivo, morire nei giorni successivi, oppure non farcela durante l’intervento. È durata sei ore e mezza. Ma è andata bene e ora sono fuori pericolo, diciamo, al 99 per cento”.

Successivamente Fedez ha anche svelato come ha reagito Chiara Ferragni dopo aver scoperto del tumore. Rivediamo le parole del cantante.