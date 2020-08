1 Ancora una volta sul web impazza il gossip: Chiara Ferragni è davvero incinta? Stavolta però il motivo fa sorridere. Ecco cosa è accaduto

Ci risiamo! Ancora una volta Chiara Ferragni è al centro del gossip e del pettegolezzo, come da ormai diversi mesi a questa parte. Secondo la maggior parte dei fan infatti la nota blogger italiana, amata e conosciuta in tutto il mondo, sarebbe incinta, e diversi sembrerebbero essere gli indizi che proverebbero, secondo gli utenti, la gravidanza. Solo un paio di mesi fa infatti a far insospettire erano state alcune dichiarazioni rilasciate dalla mamma dell’influencer, che tuttavia non sembrerebbero aver trovato conferma. Nelle settimane successive invece a scatenare il web sono stati altri indizi social, che tuttavia sono stati smentiti dalla stessa Chiara. Nonostante dunque la moglie di Fedez abbia già fatto chiarezza sulla situazione, sembrerebbe che le voci su una presunta gravidanza non siano ancora terminate.

In queste ore infatti un nuovo indizio ha convinto gli utenti del fatto che Chiara Ferragni sia incinta! Stavolta però la causa che ha scatenato il pettegolezzo fa sorridere. Tutto è iniziato quando Fedez ha deciso di rispondere su Instagram ad alcune domande dei fan. Quando uno dei followers del rapper ha chiesto: “Il prossimo figlio lo desideri femmina o maschio?”, il cantante ha deciso di far rispondere a sua moglie. A quel punto la Ferragni ha affermato:

“Speriamo femmina, perché sarebbe un’esperienza diversa, ma basta che stia bene”.

"Chiara Ferragni":

Per le voci secondo cui sarebbe di nuovo incinta dopo questa storia pubblicata da Fedez su Instagram pic.twitter.com/HhJ7PK5pwU — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) August 22, 2020

Queste poche parole sono bastate per far sì che il web pensasse che Chiara Ferragni sia incinta e che a breve la blogger riveli al mondo la sua gravidanza. Tuttavia pare assurdo pensare che l’imprenditrice sia in attesa di un figlio solo per aver espresso pubblicamente un suo semplice desiderio. Come replicherà stavolta l’influencer alle nuove chiacchiere sul suo conto? Senza dubbio però non è escluso che la Ferragni decida di tacere. Più di una volta infatti Chiara è stata costretta a fare chiarezza sulla situazione, smentendo la presunta gravidanza che ormai secondo il web è all’ordine del giorno.

Nel mentre qualche giorno fa la blogger ha raggiunto un altro importante traguardo per la sua carriera. Scopriamo di che si tratta.