1 Brand e costo del look di Chiara Ferragni

Nel corso di questa calda estate Chiara Ferragni sui propri social sta sfoggiando diversi look dei brand più importanti e stilosi. Se avete intenzione di “imitarla”, siamo qui pronti a darvi tutte le informazioni possibili. E no, non dovrete sborsare grosse cifre stavolta! Tra i tanti abbigliamenti ne spunta uno firmato PJ by Paula Junyent. Il vestito in questione, con una fantasia floreale che varia tra il rosa e il fucsia, pare aver conquistato i propri fan che, curiosi, sicuramente si chiederanno quale sia il costo.

L’abito dell’influencer, disegnato e prodotto in Spagna, ha un prezzo complessivo di 95,00 Euro, come riporta il sito ufficiale di riferimento. Sempre mediante il portale abbiamo scoperto anche qualche piccolo dettaglio in più, che vi riportiamo qui di seguito:

“Il PJ Dress Coraline è un mini abito senza tempo facile da indossare per le giornate estive. Questo mini abito presenta spalline regolabili e dettagli a margherita sulle spalline. Elegante e femminile, il Coraline Dress sarà ambito per le feste di compleanno, per l’ora del cocktail e per le cene miti”.

Anche la pagina Instagram ufficiale di PJ e la stessa Chiara Ferragni hanno postato più foto per mostrare l’abito in questione.

Questi dunque tutti i dettagli dell’abito che Chiara Ferragni ha indossato durante le vacanze. Che ve ne pare? Rientra nei vostri gusti? Diteci cosa ne pensate nei commenti. Sempre l’influencer recentemente ha svelato dei retroscena legati al primo appuntamento con Fedez…